Chiara Ferragni nella savana della Namibia: l’hotel da 2mila euro a notte è “il più bello mai visto”

Continua il tour nella Namibia di Chiara Ferragni, che di recente ha fatto tappa in un hotel letteralmente immerso nella savana. Definito il “più bello che abbia mai visto in vita sua”, è un vero e proprio paradiso di lusso sostenibile.

Mentre Fedez ha annunciato la gravidanza della fidanzata Giulia Honegger, Chiara Ferragni ha pensato bene di prendersi una pausa dalla normale routine milanese. Dopo aver trascorso la Pasqua in Portogallo con i figli Leone e Vittoria, è volata alla volta dell'Africa e per la prima volta nella sua vita sta facendo un tour della Namibia. Rimane nella stessa location solo per qualche giorno, poi passa alla tappa successiva, così da ammirare le bellezze del deserto e della savana davvero a 360 gradi. Di recente, in particolare, è stata in un hotel letteralmente immerso nella bellezza selvaggia, da lei stessa definito uno dei più belli mai visti nella sua vita.

L'hotel di lusso immerso nella natura selvaggia

L'hotel in Namibia che ha lasciato letteralmente senza fiato Chiara Ferragni si chiama Gmundner Lodge, si trova a sud-est di Windhoek, per la precisione tra il deserto del Kalahari e l'altopiano di Khomas, e la sua particolarità sta nel fatto che è letteralmente immerso nella natura selvaggia della savana.

La camera da letto del Gmundner Lodge

Sebbene voglia offrire un totale ritorno alla natura, è stato pensato per essere un simbolo di lusso sostenibile. Mobili artigianali, oggetti d'antiquariato, telescopi, binocoli: al suo interno tutto è a tema safari. Ci sono una piscina a sfioro con vista, una sala cinema allestita sotto le stelle, una terrazza su cui ammirare tramonti spettacolari e una sofisticata spa. Il punto forte, però, sono le ampie vetrate con viste mozzafiato sul paesaggio e sulla fauna selvatica all'esterno.

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La piscina a sfioro immersa nella savana

Le suite con bagno freestanding in terrazza

Il Gmundner Lodge è dotato di 12 ampie e raffinate suite, tutte realizzate in materiali sostenibili provenienti dalla regione e valorizzate da dettagli ricercati. Ampie cabine armadio, romantici letti a baldacchino e comfort di ogni tipo: a renderle davvero uniche sono le terrazze con la vasca da bagno freestanding, da dove godersi un momento di totale relax mentre si ammira il meraviglioso cielo stellato.

Terrazza con vasca da bagno freestanding

Quanto costa trascorrere una notte in questo paradiso? Esistono due tipologie di camere, la Suite King Deluxe e la Suite Familiare, ed entrambe vengono proposte a poco meno di 2.000 euro a notte. Di fronte queste immagini tanto spettacolari, non sorprende che Chiara abbia definito l'hotel "uno dei migliori che abbia mai visto in tutta la mia vita".