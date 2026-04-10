Il primo look premaman di Giulia Honegger: l’annuncio della gravidanza è dark con la borsa griffata

Era da settimane circolava la notizia della presunta gravidanza di Giulia Honegger ma solo ora è arrivata la conferma ufficiale. Ad annunciarlo non è stata la futura mamma (che da sempre ha il profilo social privato) ma Fedez, che ha mostrato per la prima volta il meraviglioso pancione della compagna. I due stanno insieme dalla scorsa estate ma hanno già deciso di mettere su famiglia, a prova del fatto che il loro legame è cresciuto molto in fretta. Stando alle indiscrezioni, vorrebbero anche sposarsi nel 2027, anche se al momento preferiscono mantenere il più possibile la relazione lontana dai riflettori. Cosa ha indossato Giulia per la prima foto social da mamma?

Il look premaman di Giulia Honegger

Giulia Honegger diventerà mamma per la prima volta ma ha voluto che a dare la notizia pubblicamente fosse il compagno Fedez. È stato proprio quest'ultimo a immortalarla sullo sfondo di una spiaggia della Sardegna con il pancino in bella vista, confermando così il gossip che circolava da settimane. Per lei niente abitini premaman o look colorati che rendono omaggio al sesso del bebé, ha preferito lasciar trionfare lo stile dark, casual e oversize. Nella foto, infatti, sfoggia una semplice t-shirt bianca crop e a maniche corte e un paio di pantaloni a zampa neri portati sbottonati sul ventre. Per completare il tutto ha scelto una felpa nera con zip e cappuccio, un modello molto ampio che sembra essere maschile, e un cappellino con la visiera. Non è mancato un dettaglio griffato: una maxi bag di paglia per il mare di Fendi, per la precisione la tote Roll grande con ricamo da 1.650 euro.

Borsa Fendi

L'annuncio della gravidanza durante la vacanza in Sardegna

Attualmente Giulia Honegger e Fedez sono in vacanza in Sardegna ma nei giorni scorsi, nonostante si fossero fotografati tra bagni in piscina e passeggiate sul bagnasciuga, erano stati bene attenti a "nascondere" il pancione. La futura mamma, infatti, non si era mai lasciata immortalare a figura intera e aveva sempre indossato dei vestiti molto oversize, così da mascherare le forme. Ora, però, le cose sono cambiate e sul web non si parla d'altro. Per il rapper si tratta del terzo figlio dopo Leone e Vittoria, nati dal matrimonio con Chiara Ferragni, mentre Giulia affronta la gravidanza per la prima volta. Al momento, però, non si conosce ancora il sesso del bebé: Fedez è stato bene attento a non dare nessuno spoiler sulla questione, condividendo la foto con sotto un cuoricino bianco, colore assolutamente neutro.

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