Fedez dopo Sanremo dà il benvenuto a Maurizio: è il suo nuovo cagnolino toy

La famiglia di Fedez si è allargata ma la presunta gravidanza di Giulia Honegger non c’entra nulla. Ha adottato un nuovo cagnolina, si chiama Maurizio ed è un tenerissimo chihuahua toy.

Fedez è stato tra i grandi protagonisti del Festival di Sanremo 2026, al quale ha partecipato in coppia con Marco Masini col brano Male Necessario (classificatosi al quinto posto durante la finalissima dello scorso sabato). Ora, però, è rientrato a Milano e ha ripreso la sua normale quotidianità fatta di registrazioni del podcast, impegni con i figli e serate casalinghe con la fidanzata Giulia Honegger. Ieri sera, inoltre, ha rivelato una dolcissima novità: ha accolto in famiglia Maurizio, il nuovo cagnolino toy diventato il "fratellino acquisito" del labrador Silvio.

Maurizio è un chihuahua toy a pelo lungo

Nelle scorse settimane Fedez era finito al centro dell'attenzione dei media a causa della presunta gravidanza di Giulia Honegger e non sorprende che il recente annuncio al motto "Benvenuto in famiglia, Maurizio" abbia fatto sperare a tutti che facesse riferimento alla dolce attesa.

Fedez accoglie Maurizio in famiglia

Sebbene la famiglia del rapper si sia effettivamente allargata, la verità è ben diversa. Nessun bebè in arrivo per lui, il piccolo Maurizio non è altro che un tenerissimo cagnolino. Si tratta di un chihuahua a pelo lungo ma la sua particolarità sta nel fatto che è razza toy (ed è per questo che sembra essere davvero minuscolo).

Il piccolo Maurizio

Gli esilaranti siparietti con Maurizio e Silvio

Fin da quando Fedez ha accolto in casa il piccolo Maurizio, ha fatto le "presentazioni ufficiali" con Silvio, il labrador che ha adottato nel momento in cui si è trasferito nella nuova casa milanese. I siparietti tra i due sono stati letteralmente esilaranti: se da un lato Silvio provava a giocare con la pallina col fratellino, il piccolo scappava impaurito ma scodinzolante, esplorando con curiosità ogni angolo del salotto. Insomma, Maurizio ha già conquistato tutti e probabilmente sarà il grande protagonista delle prossime Stories social del rapper.