Fedez cambia casa: il trasloco con Giulia Honegger tra scatoloni e sala giochi smontata

Fedez è pronto per cambiare casa e per dare il via a una nuova vita di famiglia con Giulia Honogger e il bebè in arrivo: ecco le foto del trasloco.

Gli ultimi anni di Fedez sono stati particolarmente movimentati dal punto di vista personale: nel 2024 ha messo fine al matrimonio con Chiara Ferragni, ritrovandosi a dover cambiare casa di punto in bianco. Trovata una sistemazione nei pressi di Piazza Castello, col tempo l'ha trasformata in un vero e proprio "tempio d'arte e di divertimento" tra flipper, attrazioni da luna park, arredi di design e opere di grandi artisti contemporanei. La scorsa estate ha poi ritrovato l'amore al fianco di Giulia Honegger, dalla quale aspetta il suo terzo figlio, e ora è pronto per traslocare ancora una volta, così da dare il via a una nuova "vita di famiglia".

Fedez e Giulia alle prese con il trasloco

Dopo aver vissuto per poco più di due anni nel mega attico di Piazza Castello, Fedez si sta preparando a traslocare con la nuova compagna Giulia Honegger. Nelle ultime ore, infatti, ha immortalato la ragazze seduta nel salotto semi vuoto con accanto scatole da trasloco, buste e pacchetti logati di noti brand di arredamento. Alle sue spalle, inoltre, sono apparsi un flipper e una lampada a led a tema pop, gli unici due "superstiti" di quella che era la sala giochi ma che ora è stata smontata. Per quale motivo il rapper ha deciso di traslocare? Probabilmente perché l'abitazione che l'ha ospitato durante la sua fase da "single post-divorzio" non si adatta più alla nuova vita di famiglia. Ora che aspetta il terzo figlio, infatti, è costretto rivedere le sue abitudini e le sue priorità, dunque forse dovrà dire addio a salotto sala-giochi, pareti fatte di Lego e opere d'arte contemporanea in ogni dove.

Il salotto sala–giochi svuotato

La nuova casa di Fedez e Giulia Honegger

A dare uno spoiler della nuova casa è stato Fedez in persona, che lo scorso mese aveva condiviso una Stories in cui mostrava un enorme ambiente in ristrutturazione. In primo piano c'erano un parquet scuro coperto da cartoni protettivi e una grande parete vetrata che rendeva lo spazio super luminoso. Complice il fatto che ad accompagnarlo c'erano Giulia Honegger, i cagnolini Maurizio e Silvio e l'assistente Eleonora Sesana (intenta a parlare con quello che sembrava essere l'addetto ai lavori), in molti hanno pensato che quella potesse essere il nuovo appartamento "di famiglia". Quand'è che mostrerà il risultato post-ristrutturazione?