A Venezia esiste una chiesa più inclinata della Torre di Pisa e ha un profondo significato simbolico

A Venezia esiste una chiesa con una inclinazione maggiore di quella della Torre di Pisa, che sembra letteralmente essere sul punto di cadere: ecco la sua storia e il suo significato.

Fondazione Sandretto Re Rebaudengo

Credevate che la torre di Pisa fosse la costruzione architettonica più assurda (e inclinata) del nostro paese? Probabilmente vi sbagliavate: nella Laguna Nord di Venezia, per la precisione sull'isola di San Giacomo in Paludo, esiste una cappella in mattoni che sembra letteralmente sul punto di crollare. Nonostante la sua inclinazione da record di circa 40 gradi, alla fine riesce a rimanere in equilibrio. La verità, però, è che si tratta solo di un'installazione temporanea firmata dall'artista statunitense Hugh Hayden: ecco la sua storia.

Il significato simbolico della cappella inclinata

Si chiama Huff and a Puff ed è l'installazione sull'isola di San Giacomo in Paludo realizzata dall'artista statunitense Hugh Hayden su commissione della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo. Realizzata in occasione della Biennale, l’opera richiama la favola dei Tre porcellini, visto che rappresenta un rifugio contro il soffio del lupo cattivo. La cappella, infatti, è stata costruita con una inclinazione di 40 gradi per essere messa "sotto pressione". Così facendo, è diventata il simbolo delle fragilità e delle tensioni che la società contemporanea sta vivendo da qualche tempo a questa parte. Ogni di noi si sta ritrovando messo alla prova dal tempo e dagli eventi, come se fosse sempre sul punto di crollare.

Fondazione Sandretto Re Rebaudengo

Come è stata costruita Huff and a Puff

Huff and a Puff è una cappella a grandezza naturale costruita con legno lamellare a strati incrociati (CLT), fondamenta in cemento, mattoni realizzati su misura, un tetto in metallo e finestre e porte in larice. Al suo interno ci sono un altare in quercia bianca, un crocifisso, pannelli in legno, banchi, stucco veneziano e pietra d'Istria. Non mancano il tetto in metallo e un campanile alto dieci metri, al cui interno una campana è stata decorata con un'incisione che rimanda alla fiaba dei Tre Porcellini. In quanti sognano di visitarla solo per rendersi conto di cosa voglia dire vivere "inclinati"?