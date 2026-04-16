C’è una torre molto più pendente di quella di Pisa, ma non è così famosa: è quella di St James in Inghilterra

La chiesa di Dry Doddington

Nel cuore del Lincolnshire, a Dry Doddington (Inghilterra), si trova una torre che è più pendente di quella di Pisa. Il campanile della chiesa di St. James ha infatti un'inclinazione di 5,1 gradi, mentre quella di Pisa arriva a 3,9 gradi. Certamente meno famosa di quella italiana, la torre di St. James è tuttavia altrettanto ricca di storia. Ma è la comunità a rendere speciale questo luogo: i cittadini di Dry Doddington, infatti, da anni raccolgono fondi per fare i lavori di ristrutturazione e tenere in vita quel monumento storico che per loro ha un significato intimo e comunitario insieme.

La torre di St. James, Dry Doddington

La storia della torre pendente di Dry Doddington

La chiesa di St. James ha origini antichissime: è stata costruita nel XII secolo, mentre la torre pendente risale al XIV secolo. Non si sa quando abbia iniziato a inclinarsi, ma anche le colonne interne sono pendenti e ad oggi l'unica cosa certa è che rimane stabile ed è stata anche rinforzata per impedire che possa crollare in futuro. Se è risaputo che la torre di Pisa è pendente a causa delle fondamenta poco profonde in un terreno morbido, non esistono documenti accertati che spieghino l'inclinazione della torre di Dry Doddington. Non mancano però le leggende riguardo la torre, come capita spesso in luoghi spirituali. Secondo la più famosa, durante un'epidemia di peste furono sepolti diversi corpi attorno alla base della torre e, dal momento che i corpi si decompongono e lasciano un terreno più instabile, la torre si sarebbe gradualmente ruotata. Secondo invece un altro racconto, la torre venne costruita sopra un sito di sepoltura pagano e quindi fenomeni soprannaturali l'avrebbero spostata. Questa seconda leggenda è sicuramente fantasiosa, ma anche decisamente errata a livello storico. Si pensa infatti che la torre sia stata trasferita alla fine del XIX secolo e consolidata nel 1919.

Il restauro della Chiesa di St. James

La chiesa, costruita in pietra calcarea e lias blu, presenta una pianta occidentale con guglia, due ali laterali e un presbiterio rettangolare. Situata nel punto più alto del villaggio di Dry Doddington, l'edificio ha inevitabilmente risentito delle condizioni climatiche. Nel 2015, a causa dell'erosione della pietra, furono spese circa 100000 sterline per restaurarla. Attualmente, invece, è in corso una raccolta fondi per la realizzazione di un nuovo pavimento, la riparazione dell'intonaco interno e il restauro dell'impianto elettrico.