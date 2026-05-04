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Quali profumi da ambiente utilizzare in casa per valorizzare le diverse camere

Il profumo da ambiente è ormai diventato parte integrante dell’arredamento casalingo: quale bisogna scegliere per valorizzare le diverse camere?
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A cura di Valeria Paglionico
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Arredare casa non significa semplicemente scegliere una serie di mobili e di accessori alla moda, vuol dire trasformare gli ambienti domestici in un'oasi di benessere in cui godersi il riposo e la tranquillità a fine giornata. Non sorprende, dunque, che sempre più persone stiano facendo più attenzione anche allo scentscaping, ovvero all'arte di utilizzare determinate fragranze per valorizzare le diverse camere: ecco come fare per scegliere il profumo da ambiente nel modo giusto.

I profumi da ambienti da usare nelle diverse camere

Avete mai sentito parlare dello scentscaping? Definito come "l'arte di progettare e personalizzare l'atmosfera di un ambiente utilizzando profumazioni specifiche per ogni zona", viene considerato il trend del momento nel mondo dell'interior design. Il profumo è ormai diventato parte integrante dell'arredamento, tanto da riuscire a rendere la permanenza in casa una vera e propria esperienza sensoriale all'insegna del benessere. Sebbene a primo impatto possa sembrare complicato scegliere un diverso profumo per ogni camera, in verità nella pratica è semplicissimo, basta lasciarsi trasportare dalle sensazioni che si desidera provare. Nel salotto è negli spazi comuni è consigliabile una miscela di legno di cedro o un mix di sandalo e vaniglia, ovvero degli odori caldi e vivaci che piacciono un po' a tutti. In cucina, invece, va scelto qualcosa che non contrasti con gli odori del cibo, dunque fragranze agrumate e fresche come limone e bergamotto, mentre in camera da letto bisogna optare per qualcosa di floreale e romantico come lavanda o camomilla. Cosa dire, invece, del bagno? L'eucalipto e la menta sono perfette per trasmettere una sensazione di pulizia, freschezza e benessere.

Profumatore con i bastoncini in salotto, candele in camera da letto

È fondamentale, inoltre, evitare le fragranze troppo intense che potrebbero risultare opprimenti: il principio da seguire è "less is better", ovvero "meno è meglio". Si possono, poi, lasciare alcune stanze senza profumo, mentre con il cambio di stagione sarebbe bene rinnovare anche gli aromi domestici. Quale profumatore scegliere per i diversi ambienti della casa? Quelli con i bastoncini sono perfetti per gli spazi piccoli ma glamour, dallo studio al bagno, soprattutto perché non richiedono attenzione costante ma assicurano un risultato ottimale. Le candele vanno usate per rendere l'atmosfera rilassante, dunque sono l'ideale per la camera da letto, mentre gli spray andrebbero utilizzati su lenzuola e tessuti. Una casa ben profumata appare più curata, vivace e accogliente, facendo sentire gli ospiti rilassati e a loro agio: in quanti seguiranno questo trend?

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