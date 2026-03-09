Quali sono i colori delle pareti che fanno sembrare la tua casa vecchia

Sapevi che alcuni colori delle pareti fanno sembrare la tua casa vecchia e datata? Ecco quali sono.

Vivere in una casa appena ristrutturata è una sensazione meravigliosa, peccato che gli effetti di quella rinfrescata non durino a lungo, soprattutto quando si parla della tinteggiatura delle pareti. Col passare del tempo, infatti, non solo la vernice sbiadisce ma diventa anche fuori moda. A volte, nel momento in cui si sceglie il colore per le mura dell'appartamento, ci si affida alle tendenze del momento, che però nel giro di pochi anni cominciano a risultare superate e retrò. Quali sono attualmente le nuance che fanno sembrare la tua casa datata?

Il colore di pareti da evitare nelle case moderne

Il colore delle pareti che più di tutti rende la casa vintage? Il rosso fuoco, andato di moda tra la fine degli anni '90 e l0inizio dei 2000. Negli appartamenti moderni, dove dominano morbidezza, equilibrio e palette organiche, risulta un po' troppo saturo e vitaminico, dunque sarebbe bene modificarlo e passare a un bordeaux intenso o a un rosso sangue, delle nuance più contemporanee ma che mantengono intatti sia il calore che la teatralità della camera. Da scegliere con cura è anche il beige. Sebbene sia di tendenza quando si parla di pareti, è necessario evitare le tinte con sfumature che tendono al giallo (che fanno troppo inizi anni 2000), preferendo i beige caldi o il tortora.

No a pareti bianche o nere

Il bianco puro è una certezza? Non in questo momento storico, dove lo stile minimal sta perdendo il suo appeal. Le pareti total white ad oggi risultano fredde e asettiche, quindi per rendere l'atmosfera più accogliente sarebbe bene optare per il white dove, ovvero un bianco leggermente più caldo. Dall'altro lato, anche il nero andrebbe evitato, visto che invecchia la casa, facendola apparire cupa e scura. L'ultimo colore ormai considerato troppo retrò per gli interni? Il verde salvia, definito spesso anche "verde millenial" e ad oggi diventato un po' troppo scontato. Nel caso in cui si vogliano dipingere le pareti di verde, sarebbe preferibile scegliere un verde oliva più fangoso o un verde eucalipto più intenso.