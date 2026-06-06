Appuntamento in Giardino 2026, oltre 300 parchi e giardini aperti in tutta Italia

Oltre 300 parchi e giardini aprono le porte il 6 e 7 giugno per l’Appuntamento in Giardino 2026. Dalle ville storiche alle grandi regge, l’APGI-Associazione Parchi e Giardini d’Italia organizza visite, mostre e percorsi guidati per valorizzare il patrimonio verde italiano attraverso il tema scelto per quest’anno, la vista.

Reggia di Caserta, Dario Fusaro, da Appuntamento in Giardino

Tra oggi e domani, 6 e 7 giugno, torna Appuntamento in Giardino, l’iniziativa promossa da APGI-Associazione Parchi e Giardini d’Italia che apre al pubblico oltre 300 tra parchi e giardini distribuiti lungo tutta la penisola. L’evento nasce con l’obiettivo di valorizzare e far conoscere un patrimonio culturale spesso poco noto, sensibilizzando cittadini e visitatori sull’importanza della tutela, della cura e della conservazione degli spazi verdi storici e contemporanei italiani. Pensata come una vera e propria festa del giardino, la manifestazione si inserisce nel quadro europeo di Rendez-vous aux jardins, appuntamento che si svolge contemporaneamente in oltre 20 paesi europei e che invita a riflettere sul ruolo dei giardini come luoghi di cultura, biodiversità e benessere sociale.

I Giardini di Villa della Petraia

Che cos’è Appuntamento in Giardino e come nasce

Appuntamento in Giardino è un importante evento nazionale di sensibilizzazione dedicato ai parchi e ai giardini italiani: promossa da APGI in collaborazione con Ales Spa e con il patrocinio del Ministero della Cultura e ANCI-Associazione Nazionale Comuni Italiani, l’iniziativa si svolge dal 2018. Nel corso degli anni è diventata uno degli appuntamenti più importanti dedicati alla valorizzazione del patrimonio verde italiano, coinvolgendo proprietari privati, istituzioni pubbliche, botanici, paesaggisti e associazioni. Oltre ad aprire al pubblico giardini normalmente non visitabili, la manifestazione punta a raccontare la ricchezza storica, artistica, botanica e paesaggistica di questi luoghi, evidenziandone al tempo stesso la fragilità e la necessità di interventi costanti di manutenzione e tutela.

I giardini di Villa Lante

La vista, il tema dell’edizione 2026

Ogni anno l’iniziativa propone un tema diverso per suggerire nuovi modi di osservare e interpretare il giardino e per il 2026 la parola chiave scelta da APGI è La vista. Il tema invita i visitatori a soffermarsi sul paesaggio, sulle prospettive, sui dettagli botanici e sulle relazioni tra natura e architettura, promuovendo uno sguardo più attento e consapevole. L’obiettivo è leggere nei giardini i segni della storia, comprenderne i valori culturali e le trasformazioni e lasciarsi sorprendere dalla loro bellezza.

Dalle ville storiche alle grandi regge, gli appuntamenti da non perdere

Le aperture sono numerosissime, più di 300, e si possono consultare sul sito online dell'Appuntamento in Giardino. Tra le iniziative più interessanti figura quella organizzata a Villa Lante di Bagnaia, nel Lazio, dove sarà allestita la mostra Arbori e pomi: l’esposizione rende omaggio agli alberi secolari che caratterizzano il celebre giardino rinascimentale attraverso dodici dipinti di Anna Tonelli, affiancati dai disegni botanici di Maria Rita Stirpe dedicati alle varietà di alberi da frutto che un tempo si trovavano nella villa. In Veneto, la Villa di Maser propone invece un percorso guidato tra arte e natura, i visitatori potranno attraversare gli interni e ammirare gli affreschi dal Veronese, passeggiare nel giardino del Ninfeo progettato da Andrea Palladio e nei giardini disegnati da Tomaso Buzzi negli anni ’30 del ‘900.

Villa di Maser

Ai Giardini Reali di Torino è stato invece organizzato uno spazio per le famiglie con visite e laboratori dedicati all’osservazione di alberi, fiori e animali e anche la realizzazione di un libro personalizzato. Non mancano anche le regge, con la Reggia di Caserta che offre l’apertura straordinaria della Castelluccia, accompagnata da visite alla Peschiera e al Terzo Paradiso dell’artista Michelangelo Pistoletto, mentre alla Reggia di Venaria sarà possibile partecipare a Con gli occhi del Giardiniere, una passeggiata guidata attraverso i sessanta ettari di giardini che circondano il complesso. Infine, in Toscana la Villa Medicea di Castello e la Villa Medicea della Petraia sono collegate da un itinerario straordinario lungo il primo tratto della Greenway delle Ville Medicee.