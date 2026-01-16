Quali sono le tende da evitare in una casa trendy

Le tende sono un elemento essenziale per rendere completo l’arredamento di casa: quali sono i modelli da scegliere e quelli da evitare?

Arredare casa non è un gioco da ragazzi, soprattutto per coloro che vogliono essere sempre sul pezzo in fatto di tendenze. Sebbene di solito ci si preoccupi quasi esclusivamente di mobili, colori da dare alle pareti e pavimenti, la verità è che esistono alcune piccole "chicche" capaci di definire gli spazi. È il caso delle tende, il cui ruolo è decisamente cruciale per aggiungere calore alla camera. Non solo incorniciano le finestre, lasciando filtrare la luce naturale, sono anche un elemento essenziale per completare l'arredamento con stile: ecco quali sono i modelli da scegliere e quelli da evitare.

Addio a tende con balze e volant

Come fare per rinnovare casa senza mettere in atto una ristrutturazione drastica? Basta cambiare le tende, dicendo addio ai modelli che risultano retrò e superati. Un esempio? Da evitare assolutamente sono i modelli con volant e balze: sebbene abbiano avuto il loro "momento di gloria", ora le ruches vengono associate a uno stile un po' troppo barocco. Sarebbe preferibile optare per dei design minimal più puliti (e magari su misura), così da rendere super eleganti tutte le camere dell'appartamento. Addio anche alle tende in cotone e lino, ora è il momento delle texture più ricche, dal velluto alla seta, capaci di aggiungere profondità e lusso agli spazi.

Quali colori scegliere per le tende di casa

No alle tende particolarmente trasparenti che non garantiscono particolare privacy: tra i trend del momento c'è quello dei modelli "multi-strato", capaci di far filtrare la luce ma, all'occorrenza, di diventare super coprenti. Assolutamente evitabili anche le tende a mezza lunghezza. Sebbene risultino super accoglienti in case in stile cottage, in tutti gli altri casi fanno sembrare le camere più piccole e incomplete. Particolarmente di moda, anche le tende a "effetto pozzanghera", ovvero così lunghe che cadono sul pavimento come uno strascico (non sono, però, la scelta ideale se si hanno bambini piccoli o animali domestici). Cosa dire, invece, in fatto di colori? Dopo anni di dominio dei bianchi e dei beige, ora è arrivato il momento di lasciare spazio alle tinte e alle fantasie audaci, essenziali per valorizzare gli spazi. Verde smeraldo, bordeaux, viola, rame o stampe jungle: trasformano le finestre in punti focali e non più in elementi secondari.