Ida Di Filippo si prepara al matrimonio: oltre 200 invitati, Mariana e Gianluca testimoni d’onore

Ida Di Filippo, agente immobiliare di Casa a Prima Vista, sposerà il compagno Pietro Albano a inizio settembre. Attualmente sta organizzando il matrimonio con una wedding planner: ecco tutto ciò che sappiamo sull’evento.

L'estate 2026 sarà ricca di matrimoni VIP, da quello attesissimo di Dua Lipa a quello di Aurora Ramazzotti, fino ad arrivare alle nozze di Paola Di Benedetto. Tra le donne dello spettacolo famose che nelle prossime settimane pronunceranno il fatidico sì c'è anche Ida Di Filippo, l'agente immobiliare del programma di Real Time Casa a Prima Vista. Lo scorso anno aveva ricevuto la proposta di matrimonio dal compagno Pietro Albano mentre era in barca davanti ai Faraglioni di Capri e da allora si è attivata per mettere in moto la macchina organizzativa. Cosa sappiamo del ricevimento?

Chi sta organizzando il matrimonio di Ida Di Filippo e Pietro Albano

Il matrimonio di Ida Di Filippo di Casa a Prima Vista, arrivato dopo oltre 13 anni di fidanzamento, si terrà nel primo weekend di settembre in provincia di Salerno, terra d'origine della nota agente immobiliare (e probabilmente anche del suo compagno). Per organizzare tutto nei minimi dettagli i due si sono affidati a una wedding planner particolarmente nota sui social: Giorgia Fantin Borghi, un'assoluta leader del settore specializzata in ricevimenti di lusso. A documentare la collaborazione sui social è stata Ida in persona, che non ha potuto fare a meno di immortalare l'incontro al motto di: "Da un sogno… ai primi passi concreti. Dietro ogni dettaglio, una visione che prende forma. Tutto inizia proprio così".

Ida Di Filippo con la wedding planner Giorgia Fantin Borghi

Gianluca Torre e Mariana D'Amico saranno testimoni d'onore

Al matrimonio di Ida Di Filippo e Pietro Albano ci saranno circa 200 invitati, tra loro non mancheranno i colleghi di Casa a Prima Vista, primi tra tutti Gianluca Torre e Mariana D’Amico, che con lei lavorano su Milano e che in questa occasione avranno un ruolo speciale, quello di testimoni d'onore. Complice la location "marina" che farà da sfondo, il menù sarà interamente a base di pesce e prevederà un'infinità di dessert, tutti curati da Tommaso Foglia (con cui Ida conduce il programma Pazzi di dolci). Al momento non si sa nulla sull'allestimento e sull'abito da sposa, due dettagli che probabilmente rimarranno top secret come prevede la tradizione.