Ida Di Filippo di Casa a prima vista si sposa: cosa ha indossato per la proposta di matrimonio a Capri

Ida Di Filippo di Casa a prima vista si sposa. Il fidanzato Pietro Albano le ha fatto la proposta di matrimonio è il video è diventato virale. Cosa indossava l’agente immobiliare per l’occasione?

Ida di Filippo, l'agente immobiliare diventata famosa col programma di Real Time Casa a prima vista, sta vivendo un momento magico della sua vita: ha appena ricevuto la proposta di matrimonio dal fidanzato Pietro Albano e non potrebbe essere più felice. I due stanno insieme da 12 anni (hanno infatti festeggiato l'anniversario lo scorso giugno) ma solo durante una recente vacanza a Capri lui si è inginocchiato per mostrarle l'anello di fidanzamento. Il romantico momento è andato in scena all'ombra dei Faraglioni ed è stato documentato con un video postato poi sui social: cosa ha indossato Ida per uno dei giorni più importanti della sua vita?

La romantica proposta di matrimonio sotto i Faraglioni

"A volte le parole non bastano per descrivere quello che si prova. Da quando per la prima volta ci siamo parlati, guardati, io nei tuoi occhi mi sono persa. Oggi come allora, mi batte forte il cuore perché questo è davvero un amore immenso", sono state queste le parole usate sui social da Ida Di Filippo per dire "sì" all'uomo della sua vita. La romantica proposta di matrimonio è andata in scena a Capri, per la precisione su una barca privata al largo della costa. Una volta che l'imbarcazione è arrivata sotto i Faraglioni, Pietro ha abbracciato la compagna, approfittando di un suo momento di distrazione per estrarre l'anello dalla tasca e inginocchiarsi. La reazione di Ida? Impressionata ed emozionata, tanto da non aver mai avuto dubbi sulla risposta.

La proposta di matrimonio a Ida Di Filippo

Il look da futura sposa di Ida di Casa a prima vista

La proposta di matrimonio di Ida Di Filippo è avvenuta durante una “normale” giornata di vacanza a Capri, dunque non sorprende che la futura sposa non sfoggiasse abiti da sera, paillettes e accessori sofisticati. Come documentato nel video, indossava un semplice completo balneare con bikini nero e maxi camicia, un modello lungo fino ai piedi ma con due spacchi laterali che ha portato sbottonato. Per uno strano caso della vita, quest’ultima era bianca, il colore per eccellenza delle spose. Niente artefici e niente esuberanza, la protagonista di Casa a prima vista ha lasciato trionfare la semplicità che da sempre la contraddistingue.