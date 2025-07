Il matrimonio di Gabriela e Giuseppe di Temptation Island: la sposa con l’abito da principessa

Instagram @formeriatelier

Ci sono protagonisti di Temptation Island che più di altri riescono a conquistare l'attenzione del pubblico con le loro storie, i loro percorsi, le loro vicende sentimentali. Nel 2023 uno dei "viaggi nei sentimenti" più seguiti è stato quello di Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara. I due oggi sono diventati marito e moglie. Si sono sposati presso il Santuario di Pompei con rito religioso e hanno pronunciato il fatidico sì scegliendosi per la vita. Tra gli invitati anche Francesca Sorrentino e Alessia Bottiglia, anche loro ex volti di Temptation Island.

Il matrimonio di Gabriela e Giuseppe dopo Temptation Island

Originari di Scafati (Salerno) i due hanno contattato la redazione di Temptation Island perché in crisi dopo un lungo fidanzamento. Lei aveva scoperto la presenza di lui su un sito d'incontri. Il loro percorso all'interno del programma è stato molto seguito: i telespettatori si sono appassionati alla loro storia e al loro modo colorito di parlare, in dialetto.

Dopo un acceso falò di confronto, la coppia ha scelto di uscire dal programma ponendo fine alla relazione. Non sono usciti insieme da Temptation Island, salvo poi chiedere un secondo falò per confrontarsi nuovamente e chiarirsi. Lì la decisione di riprovarci e tornare insieme.

Una volta tornati alla normalità i due non si sono più separati e Gabriela ha continuato a raccontare di sé sui social, alla sua community. Oggi lavora come onicotecnica e di recente è stata criticata per la scelta di sottoporsi ad alcuni ritocchi estetici, forse proprio in vista delle nozze. La proposta di matrimonio è arrivata diversi mesi fa: i due sognano di costruire una famiglia.

Instagram @formeriatelier

Chi ha firmato l'abito da sposa

La sposa ha scelto un abito da principessa per il fatidico giorno del sì, affidandosi ad Atelier Formeri, l'atelier di Afragola (Na) fondato da Maria Laezza specializzato in vestiti da sposa e da cerimonia. Il negozio dà anche la possibilità di realizzare vestiti su misura, a opera della fashion designer Federica Oleandro. Gabriela ha scelto un modello con corpetto ricamato dalle spalline strutturate e ampia gonna. Immancabile il maxi velo, per dare un ulteriore tocco di estrema eleganza.