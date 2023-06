Chi sono Gabriela e Giuseppe, coppia a Temptation Island 2023 Gabriela e Giuseppe sono una delle coppia di Temptation Island 2023. Fidanzati da 7 anni, vogliono mettere alla prova il loro amore e la loro fiducia. La ragazza ha scoperto che il fidanzato si era iscritto segretamente a un sito di incontri, dando però il numero di lei e facendosi chiamare “American Boy”.

A cura di Elisabetta Murina

Gabriela e Giuseppe

Gabriela e Giuseppe sono una delle sette coppie di Temptation Island 2023, reality che riparte lunedì 26 giugno su Canale 5 dopo un anno di stop. Fidanzati da sette anni, originari di Scafati (Salerno), partecipano al programma per mettere alla prova il loro amore. A contattare la redazione è stata la ragazza che, gennaio di quest'anno, ha scoperto l'iscrizione del fidanzato a un sito di incontri, dove lui aveva lasciato il numero di lei e si faceva chiamare "American Boy". Giuseppe sa di aver sbagliato e vuole dimostrare a Gabriela che può fidarsi di lui.

Chi sono Gabriela e Giuseppe

Gabriela ha 19 anni ed è una estetista di professione, mentre Giuseppe ne ha 24 e lavora nell'azienda di famiglia. Sono originari e vivono a Scafati, in provincia di Salerno. Sono fidanzati da undici anni, da quando entrambi erano poco più che ragazzini. Gabriela aveva solo 8 anni quando ha conosciuto l'attuale compagno. Lui è stato il suo primo bacio ed è ancora oggi, a tutti gli effetti, il suo primo amore.

Perché Gabriela e Giuseppe partecipano a Temptation Island

La prima coppia annunciata nel cast di questa edizione di Temptation Island è stata proprio quella di Gabriela e Giuseppe. Fidanzati da 7 anni, hanno raccontato la motivazione che li ha spinti a partecipare al programma nel video di presentazione. La ragazza spiega di aver sacrificato tutto per lui, che è particolarmente geloso: "Per lui ho sacrificato tutto, amicizie, scuola, famiglia, perché gli dava fastidio anche se andavo a comprare il pane da sola". A gennaio, Gabriela ha scoperto che Giuseppe si era iscritto di nascosto a un sito di incontri, ma con una particolarità: "Per sbaglio, dà il mio numero. Mi arrivò un messaggio su Whatsapp con scritto "Ciao stasera dobbiamo vederci". Ma che scemo, a stento sa parlare italiano, si faceva chiamare "American boy". Lui nel frattempo è seduto accanto a lei e partecipa al programma perché vuole dimostrare di non averla tradita.