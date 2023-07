Chi è Fouad Elshafie, il tentatore che ha conquistato Gabriela Chieffo a Temptation Island 2023 Fouad Elshafie è il tentatore di Temptation Island 2023 che sembrerebbe essere sulla buona strada per far capitolare Gabriela Chieffo. Nato a Roma nel 1991, ha 31 e alla fidanzata di Giuseppe Ferrara ha detto: “Nessuno ti darà indietro il tempo che hai perso con quello”.

Gabriela ha ammesso di essere attratta da Fouad

Si chiama Fouad Elshafie il tentatore che sembrerebbe essere sulla buona strada per far capitolare Gabriela Chieffo, protagonista di Temtpation Island 2023 insieme al fidanzato Giuseppe Ferrara. Gabriela ha scritto alla trasmissione condotta da Filippo Bisciglia dopo avere scoperto che il compagno si era iscritto su una chat di incontri (con lo pseudonimo “American boy”). Ha deciso di perdonarlo ma, per poter recuperare la fiducia perduta, ha pensato bene di metterlo alla prova partecipando al docu-reality sui sentimenti. Dopo averlo visto sempre più vicino alla single Roberta De Grazia, Gabriela ha deciso di passare al contrattacco e avvicinarsi all’affascinante Fouad, il single che più l’ha colpita e nei confronti del quale ha ammesso di provare una certa attrazione.

Chi è Fouad Elshafie, tentatore a Temptation Island 2023

Fouad Elshafie, tentatore di Temptation Island

Nato a Roma il 31 maggio 1991, Fouad è figlio di madre italiana e padre egiziano. In trasmissione ha raccontato di avere viaggiato molto in giro per il mondo. Dopo avere vissuto a Londra per due anni e in Spagna per 6 mesi, oggi gestisce un ristorante insieme al fratello gemello Farouk. La sua più grande passione è la fotografia che spera di poter trasformare in una professione. Il suo profilo Instagram conta circa 18 mila followers.

Il rapporto con Gabriela Chieffo a Temptation Island

Gabriela Chieffo e Fouad Elshafie si sono avvicinati fin dall’inizio di questa edizione di Temptation Island. Fu il tentatore a consolarla dopo il primo falò, di fronte ai video del fidanzato Giuseppe vicino alla single Roberta. E quando Gabriela ha pensato di chiedere il falò di confronto anticipato, è stato il single a fermarla: “Datti del tempo. Ragionaci, Non prendere questa decisione su due piedi. Non lo lascerai. A gennaio hai scoperto che aveva dato il numero a un’altra persona e non lo hai lasciato, figuriamoci se lo lasci adesso. Sei una persona buona e te li dico col cuore. Esci da qua e ti ci rimetti insieme. Perché gli dai questa possibilità? Non capisco. Usa questa opportunità per diventare più forte”.

Di fronte alle altre fidanzate, Gabriela ha ammesso di essere attratta da Fouad: “È evidente che mi piace Fouad. Quando c’è lui mi sento un po’ a disagio, mi blocco”. Il legame tra i due sta crescendo giorno dopo giorno, tanto che il single ha ammesso di non avere gradito il fatto di vedere Gabriela vicina ad altri tentatori. In più, in un momento di particolare sincerità, ha ammesso di considerare irrecuperabile il rapporto tra Gabriela e il fidanzato, tanto da sbilanciarsi a dire: “Nessuno ti darà indietro il tempo che hai perso con questo”. Una frase di fronte alla quale Gabriela non si è opposta.