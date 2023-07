Temptation Island, Daniele e Vittoria escono separati: “Sono deluso, sono cose che non si perdonano” È arrivato il momento anche per Vittoria e Daniele di affrontare il falò di confronto. Dopo gli ultimi sviluppi tra Vittoria e il single Edoardo, pare che la storia tra i due fidanzati romani possa essere in bilico. I due decidono, quindi, di lasciare il programma separati.

L'ultima puntata di Temptation Island, in onda il 31 luglio, ha messo l'uno di fronte all'altra anche Daniele De Bosis e Vittoria Egidi, errivati alla fine del loro percorso e, quindi, costretti al confronto finale. Il 33enne durante il suo percorso all'Is Morus Relais si è avvicinato, pericolosamente, alla single Benedetta, mettendo in discussione la volontà di continuare la sua storia con la fidanzata insieme a quella di avere un figlio con lei. Vittoria, dopo aver visto alcuni atteggiamenti del suo compagno è sempre più allarmata e non è più sicura di nulla. Per questo motivo, quindi, ha deciso di intensificare il suo rapporto con il single Edoardo: "Mi ero frenata, ma se ho bisogno di un gesto d'affetto che lui non mi dà, non mi trattengo più".

Daniele deluso da Vittoria: "Non pensavo si spingesse così oltre"

Daniele è chiamato nel pinnettu per vedere come si sta evolvendo il rapporto tra Vittoria ed Edoardo. I due sono sempre più complici e vicini: "Più video vedo più mantengo ferma la mia scelta" dice confidandosi con Federico, dopo aver visto alcune immagini che lo hanno fatto innervosire al punto di dare un calcio ad un tavolo e tirare bottigliette d'acqua in aria: "Sono stato quattro anni con una deficiente" dice sfogandosi con l'amico che ha assistito ai video nel pinnettu: "Mi fa schifo, mi ha deluso, gelosia zero. È deficiente, è proprio stupida. Meno male che sono venuto qua dentro. Sono entrato con una domanda e so uscito con venti risposte".

Daniele racconta che in questi ultimi due anni con Vittoria, è sempre stato male, mentre lei non sembrava subire la stessa sofferenza: "Lei dormiva tranquillamente, io stavo male. Non riesco ad aprirmi con lei, come fai a pensare di fare un figlio, dopo quattro anni che per lei è stato uno schifo?". Dopo l'ennesimo video in cui Vittoria trascorre più di un'ora nella camera di Edoardo, dove sembra che sia accaduto qualcosa di più di un semplice abbraccio, Daniele è distrutto: "Ci tenevo, davvero ci tenevo, ero venuto qua con la cosa di superare i problemi. Mi spiazzato, non me l'aspettavo. Come fai a dimenticare quattro anni e mezzo in quindici giorni?". Spazientito da tutti questi video, Daniele promette di non vederne più, soprattutto quando sente Vittoria dire: "Non mi sento più amata, voluta, rispettata. Non pensavo che sarei arrivata a fare questo, quando una persona ti dà tutto è normale che cedi. Mi sento in colpa, ma non mi pento, ma ho sbagliato". Daniele è irremovibile: "Mi fa proprio schifo".

Il falò di confronto tra Daniele e Vittoria

Daniele richiede il falò di confronto, dopo aver sfogato la sua rabbia, tanto da sfondare la porta del bagno della sua camera con un pugno. Vittoria arriva e i due fidanzati iniziano a parlare: "Tu dopo un secondo che siamo entrati eri nella vasca idromassaggio con una ragazza. Mi prendo la responsabilità di quello che ho fatto, ti ringrazio per avermi portato qua. Ho capito tante cose, la prima che non ero felice".

Daniele, quindi, prende parola: "Quindi mi dai ragione che non c'erano i presupposti per fare un figlio? Hai fatto tutte queste cose, perché non lei hai fatto alla luce del sole? Sei una delusione, non hai fatto una bella cosa, una persona matura si fermava almeno prima". Vittoria guardando i video che la riprendono con Edoardo dice: "Mi sono presa tutto l'affetto che non mi dai tu. Mi sono presa la responsabilità di dire che ho fatto tutte le cose perché volevo farle. Quante volte mi hai rifiutata a casa?". Daniele continua: "Ma se sono io che sono venuto a cercarti sempre, ti ho dovuto pregare anche a letto". Lui si lamenta del fatto che Vittoria lo abbia denigrato in più occasioni, mentre lei dichiara che non è così:

Sono venuta qua e non ho mai messo in dubbio il tuo amore per me. Non pensavo che questa ragazza potesse piacerti, poi ho visto che il vostro legame era più vero e sincero. Non ti ho mai chiesto niente Daniele, ti ho sempre dato tutto, non ho voluto darti problemi, quando sono venuta qua mi sono sentita legata a questo ragazzo da un rapporto di pura amicizia te lo giuro. Ti sono sempre stata vicina, la dieta, le gare, mai un grazie da parte tua.

Filippo chiede a Daniele come sia stato dopo aver visto questi video: "Male, sono profondamente deluso" e poi il conduttore chiede se, dopo essere entrati a Temptation Island, l'idea di fare un figlio fosse cambiata:

Sono entrata perché non ero convinta che lui volesse un figlio. Mi sono resa conto che stando qui la mia paura più grande era tornare a casa, mi sono sentita apprezzata, mi sono sentita me stessa, che capisca quello che faccio e che lo apprezzi, mi tratti come una principessa e mi faccia sentire amata.

Daniele parlando con Filippo dichiara: "Pensa solo a lei, come sempre", Vittoria ribatte: "Ho fatto queste cose pensando a noi, a come sarebbe stata la nostra storia una volta usciti da qui". Daniele parlando con Bisciglia: "Non me lo merito, sono stato male male, più le parole mi hanno fatto male, che i gesti". Il conduttore, quindi, chiede a Daniele se vuole tornare a casa con Vittoria e lui risponde: "Solo, sono cose che non si perdonano", la stessa domanda la rivolge a lei: "Sola, sono sicura".