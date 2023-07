Alessia Ligotti e Federico dopo Temptation Island: si sono lasciati, cosa è successo Alessia Ligotti e Federico dopo Temptation Island 2023 si sono lasciati. La coppia ha partecipato alla puntata finale del reality dei sentimenti, andata in onda il 31 luglio, per informare il pubblico su cosa è successo un mese dopo la fine del programma.

A cura di Redazione Spettacolo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Alessia Ligotti e Federico dopo Temptation Island 2023 si sono lasciati. La coppia ha partecipato alla puntata finale del reality dei sentimenti, andata in onda il 31 luglio, per informare il pubblico su cosa è successo un mese dopo la fine del programma. Il bacio di Alessia con il single Lollo Di Curzio aveva già compromesso gli equilibri nella coppia, a tal punto da generare il rifiuto di partecipazione di Federico al falò di confronto richiesto dalla fidanzata.

Alessia e Federico un mese dopo Temptation: cosa è successo

I ragazzi si sono presentati davanti Filippo Bisciglia separati, spiegando la scelta di lasciarsi. La prima ad incontrare il conduttore è stata Alessia:

Sto bene grazie, sto pensando di più a me stessa. Non ci siamo più visti, ci siamo lasciati definitivamente, l'ho sentito a telefono. Sono andata a casa sua riprendermi le mie cose, un confronto faccia a faccia dopo tre anni di relazione per me era d'obbligo, ma per lui no. Se n'è fregato ancora una volta, ringrazio ogni giorno di essere venuta qui, perché ho scoperto cose che prima non sapevo.

E sull'incontro con il single Lollo: "Io e Lollo ci siamo sentiti e ci siamo visti, non è successo nulla. Questo è il momento di pensare a me stessa, in Lollo ho trovato una persona che mi ha aperto gli occhio. Mi auguro di stare bene, essere felice, e sorridere sempre".

È il momento di incontrare Federico che racconta a Filippo Bisciglia: "Ci penso con affetto, ma non rimpiango la decisione che abbiamo preso. Ci siamo sentiti parecchie volte, senza nessun astio, senza rimorsi. Mi dispiace per le frasi che ho detto, ma non volevano essere dispregiative. Io mi auguro una maggiore intraprendenza, in tutto, e ad Ale il meglio".

Il falò di confronto: cosa dissero alla fine del programma

Un falò particolarmente acceso quello tra Ale e Federico, soprattutto da parte di lei che si è sentita presa in giro e non rispettata dal ragazzo che da più di due anni era il suo fidanzato. "Sai Filippo io mi sento presa in giro, sento di aver perso anni della mia vita, per una persona che non meritava niente, ho fatto di tutto per lui, l'ho messo al primo posto" aveva detto a Bisciglia, commentando le frasi di Federico che aveva platealmente ammesso di non amarla: "Per me è come se fosse una sorella" aveva detto per poi aggiungere: "Ho sbagliato, ho aspettato che fossi tua a prendere questa decisione".