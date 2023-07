Chi è Lollo Di Curzio, tentatore di Temptation Island vicino ad Ale: lavoro e flirt con Nicole Di Mario Lorenzo Di Curzio, detto Lollo, è il tentatore di Temptation Island che si è avvicinato ad Ale, fidanzata di Federico. Fanpage.it ha appreso dettagli inediti sulla sua vita privata.

Lollo, all'anagrafe Lorenzo Di Curzio, è tra i single di Temptation Island 2023. Nelle prime puntate del programma condotto da Filippo Bisciglia, abbiamo visto il tentatore avvicinarsi ad Ale, che è fidanzata con Federico. Lollo ha 27 anni, nella vita fa il calciatore, ma anche il tassista insieme a suo padre. Quanto alla sua vita privata, Fanpage.it ha appreso alcuni dettagli inediti, ma andiamo con ordine.

Chi è Lollo Di Curzio, il tentatore vicino ad Ale a Temptation Island 2023

Lollo, diminutivo di Lorenzo Di Curzio, è nato il 31 gennaio 1996 ed è originario di Roma. Il ventisettenne ha una sorella: si chiama Benedetta, ha tre anni meno di lui e hanno un bellissimo rapporto. Il profilo Instagram di Lollo è @lorenzodicurzio. A Temptation Island, si è avvicinato ad Ale (Alessia), che è fidanzata con Federico. Dunque, sta influenzando le dinamiche di una delle coppie più fragili dell'edizione 2023: lei è innamoratissima del suo fidanzato, lui fatica persino a condividere l'intimità con lei e cerca il coraggio di lasciarla.

Federico non si è scomposto neanche davanti ai video che mostravano una vicinanza tra Ale e Lollo, al contrario ha detto di sentirsi sollevato nel vedere la sua compagna voltare pagina. Lorenzo Di Curzio potrebbe essere l'uomo giusto per fare comprendere ad Ale di essere intrappolata in una relazione apparentemente già finita.

Che lavoro fa Lollo: tassista e calciatore

La mattina lavora come tassista e il pomeriggio si reca agli allenamenti di calcio. Così, Lollo ha conciliato lavoro e passione. Lorenzo Di Curzio aveva solo sei anni quando ha iniziato a interessarsi al calcio. Sport che ha coltivato con determinazione, fino a farne il suo lavoro. Nel corso della sua carriera calcistica ha giocato, tra le altre squadre, nelle giovanili della Fiorentina, ma anche Rieti, Avezzano, Livorno, Vibonese, fino ad approdare al Ladispoli Calcio, l'ultima squadra in cui ha giocato. Esperienza conclusasi alla fine della stagione appena trascorsa.

La vita privata di Lorenzo Di Curzio prima di Temptation Island

Fanpage.it ha appreso che Lorenzo Di Curzio è single da quattro mesi. La relazione più lunga che ha avuto risale a quando aveva 17 anni: è stato fidanzato per tre anni, una storia d'amore a distanza che lo ha aiutato a crescere e maturare. Lo scorso anno, ha avuto un flirt con Nicole Di Mario, Miss Europe Continental ed ex Pupa del programma La Pupa e il Secchione. I due sono rimasti in ottimi rapporti. Si frequentano ancora.