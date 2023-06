Chi sono Alessia e Federico, coppia a Temptation Island 2023 Alessia Ligotti e Federico partecipano a Temptation Island 2023 per mettere in chiaro i loro sentimenti. Da Trieste, hanno 31 anni e sono fidanzati da tre anni: lei vuole sposarsi e costruire una famiglia, lui no. Conosciamoli meglio.

Alessia e Federico partecipano a Temptation Island 2023, in partenza da lunedì 26 giugno. Entrambi 31enni, hanno deciso di entrare a far parte del programma insieme alle altre coppie scelte, per mettere a dura prova i loro sentimenti. Sono fidanzati da tre anni e convivono da un anno e mezzo: a scrivere alla redazione lei, stanca della monotonia e della poca intraprendenza del fidanzato riguardo il loro futuro.

Chi è Alessia Ligotti

Alessia Ligotti ha 31 anni e viene da Trieste. Avrebbe origini australiane, stando a quanto si legge sul suo profilo Facebook. Convive con Federico, il suo compagno con il quale si è presentata a Temptation Island, da novembre 2021. Sogna un matrimonio, desidera costruirsi una famiglia e diventare madre. La mancanza di stimoli da parte del fidanzato l'ha spinta a scrivere al programma: "Federico non mi dà stabilità. O ci sposiamo o ci lasciamo". I suoi profili social, da Instagram a Tik Tok, sono tutti privati. Dalla descrizione del suo profilo IG emerge che è nata il 24 dicembre e che ha una laurea in Scienze politiche e relazioni internazionali.

Chi è Federico

Su Federico non si hanno molte informazioni. Ha 31 anni ed è un programmatore. È fidanzato con Alessia Ligotti da tre anni e, stando alle sue parole nel video di presentazione, non sarebbe favorevole al matrimonio e non si sentirebbe pronto a diventare padre. "La mia visione del futuro è diversa dalla sua. Non voglio sposarmi, non riesco a immaginarmi", le parole davanti alla fidanzata visibilmente scossa.

La storia d'amore tra Alessia e Federico

Alessia e Federico sono fidanzati da tre anni e convivono dal novembre del 2021. I due avrebbero due visioni differenti sul futuro di coppia: lei desidera avere dei figli e sposarsi, lui invece no. Nel video di presentazioni sono state chiare le loro due differenti posizioni, Federico deve mettere in chiaro i suoi sentimenti nei confronti della fidanzata. Nonostante le ultime dichiarazioni nel video realizzato per il programma, tra le foto condivise sui social da lei appaiono entrambi felici e innamorati. Questa in basso è datata ottobre 2022:

Perché Alessia e Federico partecipano a Temptation Island 2023

È stata Alessia Ligotti a scrivere alla redazione di Temptation Island 2023, desidera scoprire come si comporta il fidanzato nel villaggio delle tentazioni. Nel video di presentazione ha confessato di essere stanca e di volere maggiori certezze sul futuro della sua relazione. Sogna un matrimonio e desidera costruire una famiglia, ma Federico, stando alle sue parole, non avrebbe alcuna intenzione di fare questo passo adesso. "Federico non mi dà stabilità. Vogliamo cose differenti, o ci sposiamo o ci lasciamo. Questa è la nostra ultima occasione, che cosa ci facciamo insieme altrimenti?", la confessione di lei prima di accennare un pianto.