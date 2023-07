Isabella Recalcati e Manu Marascio dopo Temptation Island: stanno ancora insieme, cosa è successo Isabella Recalcati e Manu Marascio dopo Temptation Island 2023 stanno ancora insieme. La coppia ha partecipato alla puntata finale del reality dei sentimenti, andata in onda il 31 luglio, per informare il pubblico su cosa è successo un mese dopo la fine del programma.

A cura di Ilaria Costabile

Isabella Recalcati e Manu Marascio dopo Temptation Island 2023 stanno ancora insieme. I due hanno partecipato all'ultima puntata del docu-reality di Canale 5, in onda lunedì 31 luglio, a distanza di un mese dalla fine del programma, per raccontare al pubblico cosa è accaduto una volta lasciato lo show. Sono stati tra i primi ad abbandonare il viaggio nei sentimenti con uno dei falò più commoventi delle varie edizioni.

Isabella e Manu durante il falò di confronto

Isabella e Manu un mese dopo Temptation: che cosa è successo

Isabella e Manu si sono presentati all'appuntamento finale con Filippo Bisciglia insieme e hanno raccontato come il percorso fatto a Temptation Island sia stato utile per comprendere qualcosa in più su loro legame. La prima a parlare è Isabella: "Da quando siamo usciti dal programma abbiamo dovuto chiarirci su alcune cose, io sono molto innamorata di lui, stiamo cercando di capirci. Mi auguro di costruire qualcosa di concreto, abbiamo le basi per costruire qualcosa." Manu commenta: "C'è un sentimento forte che ci lega e dobbiamo partire da questo. Lei diventa dura quando perde la sicurezza, io non voglio chissà che cosa nella mia vita, cose semplici, una famiglia, una bella casa".

Il falò di confronto: cosa dissero alla fine del programma

Dopo poco più di una settimana dall'inizio del percorso a Temptation Island è stata Isabella a cedere e chiedere a Filippo un falò di confronto anticipato. A farla scattare erano state le dichiarazioni del suo Manu che, parlando con gli altri fidanzati, aveva confidato loro di non sentirsi apprezzato: "Si vergogna di quello che faccio, non mi sento accettato".

Isabella, quindi, una volta incontrato il suo fidanzato, dopo aver pianto amaramente per quello che aveva sentito sul suo conto: "Vuol dire che di me non ha capito niente" aveva detto in lacrime ad una delle sue compagne d'avventura, ha ribadito che tutte le sue incitazioni e quelle che lui percepiva come critiche erano in realtà modi per spronarlo a fare di più. "Quello che fai non lo devi fare per me, lo devi fare per te e io so che puoi, per questo dico certe cose, come fai a non capirlo?" chiede commossa e lui, dall'altra parte, visibilmente provato le ha detto di sentirsi sminuito e di aver fatto qualsiasi cosa per lei, per renderla felice. Chiarite queste posizioni, i due sono poi usciti insieme.