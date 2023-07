Temptation Island, Ale lascia Federico al falò: “Sei un ingrato, schifoso. Non hai rispetto per me” L’ultima puntata di Temptation Island ha portato alla resa dei conti anche la coppia formata da Ale e Federico. I due si incontrano durante il falò e lei, come un fiume in piena, gli comunica la sua decisione di lasciarlo.

Nell'ultima puntata di Temptation Island è il momento di far incontrare l'altra coppia che ancora non aveva chiesto il falò di confronto, quella formata da Alessia Ligiotti e Federico. Sebbene lei avesse provato ad incontrare il suo fidanzato, dopo una serie di dichiarazioni che l'avevano spiazzata, come il fatto che non aveva voglia si stare con lei, lui si era negato, provocando un'immediata reazione e chiedendo a Filippo di non mostrare alcun video che le riguardasse. Ale, quindi, si è goduta la conoscenza con il single Lollo, di cui il fidanzato, d'altra parte, era già a conoscenza.

Ale delusa e arrabbiata con Federico: "È cattivo dentro"

Dopo che Ale è sempre più vicina al single Lollo, anche Fede sembra aver preso la decisione di fare il suo percorso e, infatti, è sempre più legato alla single Carmen. Ale viene chiamata nel pinnettu e assiste ad alcuni video che la spiazzano. Federico è sempre più intenzionato a divertirsi e si lascia coinvolgere in balli sensuali con le fidanzate, lasciando di stucco Ale, come quando dice: "Con Carmen aspetto, sto letteralmente abbassando la guardia". Lei travolta dalla rabbia commenta: "Che schifo, che viscido, è un vigliacco di merda, lo hanno detto anche loro che si sta facendo la vacanza" e aggiunge tra le lacrime: "A me non ha mai fatto un complimento, l'ho sempre difeso pensando che fosse una persona buona e invece non lo è, perché se lo fosse stato sarebbe venuto al falò e pensare a me. Sei proprio cattivo dentro, non lo riconosco più. Da adesso in poi vorrei che lui vedesse quello che ho fatto io".

Ale, quindi, toglie il divieto di mostrare i video a Federico, quindi lui viene messo al corrente di tutto quello che è successo tra la fidanzata e il single Lollo. Assiste al loro bacio sulla spiaggia e perplesso dice: "Questo mi pare inequivocabile". Parlando con Daniele, però dice: "Continuo a dire non mi dà fastidio, la mia paura è che comunque la vedo forzata. A me non viene da baciarla, non so abbiamo un rapporto da fratello e sorella. Le auguro di stare bene, ma non mi ha preso". Federico continua a vedere video in cui Ale e Lollo si scambiano effusioni e dice: "Io spero solo che sia autentica. Io temo che lei piangerà del fatto che non ho alcuna reazione a queste cose" e continua dicendo: "Sta sempre sotto le telecamere, continua a farsi vedere. L'ha fatto farmi ingelosire, è chiaro che le piace, ma il fatto che lei tutto d'un colpo mi dedico a questo".

Ale viene chiamata nel pinnettu per assistere a nuovi video del fidanzato: "Con Carmen mi sto trattenendo, ma dieci freni a mano tirati, provo un'attrazione fisica, un trasporto che con Ale non provo e non ho mai provato". Federico parlando con le ragazze si confida: "È quasi come se fosse una specie di sorella per me, non c'è niente nella nostra relazione, l'unico motivo per cui stiamo insieme è perché lei fa di tutto per me, perché lei mi fa tenerezza, le voglio bene perché lei ne vuole a me. Onestamente lo dico io mi annoio". Ale è distrutta da queste dichiarazioni: "Hai sentito che ha detto?" chiede a Vittoria, "Lui sta con me per rendere felice me, solo perdite di tempo" dice tra le lacrime "Non mi esporre a questo, non mi capacito di come io possa stare ancora male, vedendo queste cose". Federico è sempre più preso da Carmen e all'ennesimo video è Ale a chiedere il falò di confronto.

Il falò di confronto tra Ale e Federico

È la seconda volta che Ale chiede il falò di confronto immediato, ma stavolta Federico si presenta: "Hai finito di fare l'uomo senza palle. Non mi basta un mi dispiace, mi fai schifo". La prima a parlare è proprio lei, visibilmente ferita:

Sono venuta qui pensando di poter costruire qualcosa con te. Mi sono trovata una persona che dice di non provare le stesse cose che provavo io, successivamente dichiarassi pubblicamente di non amarmi, sai la cosa più schifosa? L'hai fatto ridendo! Che razza di persona sei? Devi stare zitto perché non ti meriti un cazzo. Dovresti baciare dove cammino per tutto quello che ho fatto per te, sei un ingrato, schifoso di merda. Disse che voleva lasciarmi e che non aveva le palle di farlo, perché non sei venuto al falò?

Bisciglia cerca di far capire a Federico che la risata che gli contesta Alessia, come se a lui non importasse nulla, la fa stare male: "Ma sarà un riso nervoso" ribatte lui. Ale, quindi, riprende parola: "Hai detto che certe cose per me non le hai mai provate e che per questa persona stai iniziando a provarle. Non potevi dirmelo prima di portarmi in questo percorso?". Lui risponde: "Sono stato vigliacco, ma non possiamo neanche dire che ti ho illuso" e lei: "Ma il fatto è che tu non mi ami, ma nemmeno mi vuoi bene perché se mi volessi bene, mi rispetteresti e tu non hai rispetto per me". Alessia tra le lacrime dice a Bisciglia: "Sai Filippo io mi sento presa in giro, sento di aver perso anni della mia vita, per una persona che non meritava niente, ho fatto di tutto per lui, l'ho messo al primo posto". Federico spiega:

Speravo che forse la decisione la prendessi tu, mi sono abituato, lo sai come sono, io all'inizio soffrivo il fatto di stare insieme, non provavo le cose che avrei voluto provare, ma nel frattempo stavo lì, mi stavo abituando. Dico sempre che stavo in una gabbia dorata. Sento ancora l'istinto di volermi divertire, a 32 anni.

Filippo Bisciglia, quindi, cerca di fargli capire: "Lei si sente presa in giro, perché voi siete entrati qui come fidanzati, e quindi presuppone che tu già da prima non la amassi. Sei venuto qui e ti sei reso conto che gli altri amavano le fidanzate e quindi hai pensato di non amare la tua, ma non dovevi accorgetene anche fuori?". Ale commenta: "È vergognoso, per me è vergognoso, si descrive da solo. Gli facevo comodo". Bisciglia sente la necessità di fermare il confronto e dice: "Per Ale sta diventando umiliante, quindi anticipo la domanda che dovrei farle". E alla domanda fatidica, Ale risponde fiera: "Sola Filippo, penso di meritarmi qualcosa di meglio" e allo stesso quesito Federico risponde: "Voglio tornare a casa da solo, sono dispiaciuto per lei e per come sta, ma è la cosa migliore per entrambi".