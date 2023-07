Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara dopo Temptation Island: stanno ancora insieme, cosa è successo Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara dopo Temptation Island 2023 stanno ancora insieme. La coppia ha partecipato alla puntata finale del reality dei sentimenti, andata in onda il 31 luglio, per informare il pubblico su cosa è successo un mese dopo la fine del programma.

Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara dopo Temptation Island 2023 stanno ancora insieme. I due hanno preso parte all'ultima puntata del docu-reality di Canale 5, in onda il 31 luglio, per raccontare l'evoluzione della loro storia ad un mese dalla fine del programma, dopo le settimane turbolente trascorse all'Is Morus Relais. La coppia sembrava essere sul punto di una crisi, a causa della simpatia di Giuseppe per la single Roberta De Grazia e per il bacio di Gabriela con Fouad, ma dopo un acceso falò di confronto, i due hanno capito di amarsi ancora.

Gabriela e Giuseppe un mese dopo Temptation: cosa è successo

I ragazzi si sono presentati da Filippo Bisciglia uniti spiegando cos'è che li ha spinti a prendere questa decisione. Gabriela è la prima a parlare: "Io sono cambiata, sono più sicura di me, lui mi sta dando più libertà, io ho capito di avere un valore, Giuseppe deve essere un valore aggiunto a me stessa, io devo stare bene". Anche Giuseppe dice la sua:

Vedo lei cambiata verso di me, ho avuto paura di perderla, io la amo, stiamo bene e lei sta iniziando a fidarsi di me. Piano, piano anche io sto cercando di dire fidati. Quello che ho detto al falò è la verità, fra due anni io voglio creare una famiglia con lei.

Il falò di confronto: cosa dissero alla fine del programma

Quello tra Gabriela e Giuseppe è stato un percorso piuttosto turbolento, nel quale si sono succeduti ben due falò, con esisti completamente diversi. Dopo l'avvicinarsi di Gabriela a Fouad, con tanto di video a testimoniare la complicità tra i due, Giuseppe aveva perso la testa, chiedendo immediatamente un confronto con la sua fidanzata e dichiarando in quell'occasione di aver capito di non voler rinunciare alla possibilità di conoscere altre donne, pur amandola e quindi le loro strade si sarebbero dovute dividere.

Un secondo falò, però, ha rimescolato nuovamente le carte in tavola. Giuseppe aveva rivelato a Filippo Bisciglia di aver sentito la mancanza di Gabriela: "Senza di lei non riesco ad andare avanti" e una volta incontrata le ha aperto il suo cuore: "So di aver sbagliato, ti ho tradita, ma sono qui per togliere tutto il male che ho dentro". Lei, dal canto suo, pur avendo baciato il single Fouad, aveva deciso di concedere una nuova opportunità a Giuseppe: "Se quello che mi hai detto non sarà mantenuto, ognuno prenderà la sua via, la mia testa e i miei pensieri sono cresciuti. Voglio rispetto, me lo merito, voglio essere serena".