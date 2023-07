Roberta De Grazia, tentatrice di Giuseppe Ferrara a Temptation Island, già volto di Uomini e Donne La tentatrice Roberta De Grazia, che sta mettendo a rischio la storia d’amore tra Giuseppe Ferrara e Gabriela Chieffo a Temptation Island, ha un passato da corteggiatrice a Uomini e Donne. Ecco in che trono l’avevamo già vista.

A cura di Stefania Rocco

Roberta De Grazia, tentatrice di Temptation Island, si è imposta fin da subito all’attenzione degli spettatori del docu-reality di Canale5 per il rapporto instaurato con Giuseppe Ferrara. Il fidanzato di Gabriela Chieffo non ha nascosto il suo interesse per la bella single, quella con la quale trascorrere la maggior parte del suo tempo nel villaggio. “Mi è scoppiata una scintilla, un fuoco”, ha ammesso l’American boy diventato immediatamente popolare già dai primi promo della nuova stagione del programma. Ferrara, però, potrebbe non sapere che la bella Roberta aveva già provato a trovare l’amore in tv.

Chi è Roberta De Grazia

Roberta fece il suo debutto su Canale5 nel 2018, quando aveva solo 18 anni. Partecipò a Uomini e Donne per corteggiare Mariano Catanzaro, all’epoca tronista accanto a Nilufar Addati e Sara Affi Fella. Non fu la scelta del tronista che le preferì Veronica Pivati. All’epoca, inoltre, Roberta aveva un look molto diverso rispetto a quello che sfoggia oggi. Aveva i capelli lunghi e più scuri del caschetto biondo platino che ha scelto di adottare recentemente. In trasmissione, grazie al carattere determinato, riuscì ad attirare l’attenzione anche dell’altro tronista, compagno di Mariano: Nicolò Brigante. Ma la conoscenza con quest’ultimo non è mai cominciata perché il giovane, in dirittura d’arrivo per la sua scelta, preferì concentrarsi esclusivamente su Virginia Stablum e Marta Pasqualato, le sue corteggiatrici preferite.

Nata a Torre del Greco, in provincia di Napoli, nel 1999, Roberta ha 24 anni ed è una ballerina. Studia Lingue straniere e quella da single a Temptation Island non è la sua prima esperienza televisiva. Probabilmente, però, è quella che la renderà popolare. Giuseppe, fidanzato con Gabriela, sembrerebbe essere rimasto sinceramente conquistato dalla tentatrice, tanto da essersi accordato con lei per poterla rivedere una volta lontani dalle telecamere del programma. Roberta, oltre ad avere partecipato a Uomini e Donne, ha tentato le selezioni per il concorso Miss Mondo.