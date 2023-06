A Temptation Island è già crisi tra Giuseppe e Gabriela: “È un bastardo” A pochi minuto dall’inizio della prima puntata di Temptation Island, la prima coppia traballante è quella di Gabriela e Giuseppe “american boy”, che dice di sentirsi ossessionato dalla compagna: “Penso di aver perso due o tre anni della mia vita”.

A cura di Andrea Parrella

È bastata mezza giornata per la prima crisi a Temptation Island, il programma di Canale 5 tornato in onda dopo un anno di pausa. Gabriela e Giuseppe sono fidanzati da 7 anni e decidono di partecipare al programma per volere di Gabriela che a gennaio 2023 ha scoperto che il fidanzato si era iscritto a un sito di incontri. “Per lui ho sacrificato tutto, amicizie, scuola e famiglia, perché gli dava fastidio anche se andavo a prendere il pane da sola. A gennaio 2023 ho scoperto che lui di nascosto si era iscritto a un sito di incontri. Però per sbaglio, il cretino, ha usato il mio numero e quindi l'ho scoperto. Che scemo, non parla italiano e si faceva chiamare American Boy”, racconta Gabriela nel video di presentazione.

Le parole di Giuseppe "american boy" su Gabriela

Dal momento dell'ingresso nel programma, Giuseppe inizia subito a mostrare il suo disappunto per la relazione con Gabriela. Non fa nulla per nascondere il senso di oppressione che vive. Colpa dell'atteggiamento di Gabriela, che a 24 anni non gli permetterebbe di vivere sereno la loro relazione e potersi guardare attorno. "Ho provato a lasciarla andare", racconta la prima sera Giuseppe a una delle single, "penso di aver perso due o tre anni della mia vita".

Gabriella in lacrime

La reazione di Gabriela è furiosa e quasi incontrollata. "È un bastardo, un uomo di m…da", dice in lacrime la ragazza, mentre le altre provano a consolarla dal pianto disperato. E non è nulla, perché poco dopo arrivano nuovi video per Gabriela, in cui Giuseppe mostra palesemente di essersi sentito troppo vincolato in questi anni. "Non sono sicuro che una famiglia con lei, adesso, sia quello che voglio quello dalla vita". Parla dell'impossibilità di andare insieme in discoteca, nonostante i tentativi: "Ci abbiamo provato, ma mi riprende continuamente, dice che io faccio il porco con le ragazze".