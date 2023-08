Vittoria Egidi dopo Temptation Island: “Ho sbagliato, pensavo di sapere cosa volevo da Daniele” Tornata sui social dopo Temptation Island Vittoria Egidi racconta la sua vita senza Daniele De Bosis. “Non è facile tornare alla vita di tutti i giorni, so di aver deluso molte persone affondando i problemi nel modo sbagliato”, spiega. “Daniele non lo disprezzo, da lui volevo una famiglia”.

Vittoria Egidi dopo Temptation Island torna sui social per raccontare ai suoi follower come procede la sua nuova vita dopo Daniele De Bosis. Racconta di essersi concessa del tempo per sé, per riflettere e mettere in ordine le sue idee. Nonostante Vittoria non sembri mettere una pietra definitiva sul suo rapporto con Daniele, lui nell’ultimo incontro ad un mese da Temptation Island è stato piuttosto chiaro sulle sue intenzioni.

Vittoria si pente degli errori fatti a Temptation Island

“Non è facile tornare alla vita di tutti i giorni, conscia del fatto che quest’esperienza abbia cambiato tutto. Conscia di aver affrontato nel modo sbagliato le problematiche esistenti. E conscia di aver ferito e deluso molte persone”, esordisce la 32enne romana, che sta cercando di adattarsi alla sua nuova vita. “In questi giorni mi sono domandata a quale parte di me dovessi dare sfogo; quella che ammette i propri errori, quella che rivendica le motivazioni che l’hanno portata a fare certe scelte, quella che cerca comprensione. Poi ho capito che qualsiasi sentimento io provi a esprimere, non cambierà il giudizio altrui. Vorrei solo dire che mettersi a nudo in un percorso così particolare e tortuoso, non è semplice”.

Dopo un percorso molto deciso all’interno del programma, ora Vittoria sembra rivalutare le sue scelte e non escludere nemmeno l’eventualità di cambiare opinione su Daniele, sempre che lui possa perdonarla.

Forse la verità è che al di fuori pensavo di avere le idee chiare su tutto, pensavo di sapere con esattezza cosa volessi dalla vita e dalla persona che avevo accanto. Persona che, ci tengo a sottolineare, non disprezzo assolutamente, altrimenti non avrei desiderato creare una famiglia. Il futuro è tutto da scrivere, quello che mi auguro è che sia pieno di Amore, vero e totalizzante, ciò che ho sempre desiderato.

Il loro percorso a Temptation Island ha avuto uno sviluppo inaspettato quando Vittoria di è avvicinata al single Edoardo. I due si sono lasciati andare a confidenze ed effusioni, ma ciò che ha mandato du tutte le furie Daniele in assoluto sono state le sceme avvenute all’interno degli appartamenti, lontano dalle telecamere. Al falò di confronto lui non ne ha voluto sapere di perdonarla, troppo amareggiato per il tradimento che, a quanto pare, c’è stato. Un mese dopo, Vittoria ha raccontato a Filippo Bisciglia di essersi scusata con Daniele per il suo comportamento. Lui, però, sembra determinato a chiudere per sempre il loro capitolo. “Mi auguro di rialzarmi più forte di prima e di riprendere in mano la sua vita”, ha detto in conclusione. Ad oggi, i suoi prilli social sono ancora chiusi.