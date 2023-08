Mirko Brunetti dopo la rottura da Perla Vatiero: “Sempre a testa alta. Ora ho ritrovato me stesso” Mirko Brunetti torna sui social e dedica una story ai fan. “Questo percorso è stato un mix di emozioni forti, contrastanti tra loro. Mi ha aiutato a ritrovare il coraggio di guardarmi dentro e di riscoprire la parte migliore di me”: dopo Perla Vatiero, è felice con Greta Rossetti. “Vivetevi sempre le emozioni che vi fanno sentire in pace”.

A cura di Gaia Martino

Mirko Brunetti torna sui social e dedica una story ai fan. Il protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island ha abbandonato il programma con Greta Rossetti, tentatrice conosciuta nel villaggio delle tentazioni, lasciandosi alle spalle la storia naufragata con Perla Vatiero. Oggi è felice della sua nuova vita e ai fan suggerisce: "Non perdete mai voi stessi per far star bene qualcun altro".

Le parole di Mirko Brunetti

Mirko Brunetti tra le stories ha ripercorso brevemente il suo percorso a Temptation Island. Entrare nel villaggio delle tentazioni gli ha permesso di ritrovare il coraggio di guardarsi dentro e ritrovare se stesso. "Questo percorso è stato un mix di emozioni forti, contrastanti tra loro. Non finirò mai di ringraziare per l'opportunità che mi è stata data perché mi ha aiutato a ritrovare il coraggio di guardarmi dentro e di riscoprire la parte migliore di me. Mi ha aiutato ad avere il coraggio di ricredere in me stesso, lasciando andare quelle sensazioni che non mi facevano più del bene". Senza alcun rimpianto, durante il programma ha vissuto tutte le emozioni a fondo. Così ha concluso:

Vivetevi sempre le emozioni che vi fanno sentire in pace ma soprattutto non perdete mai voi stessi per far star bene qualcun altro. Andate sempre a testa alta, se sapete di aver dato tutto.

La storia con Greta Rossetti

Continua la storia d'amore con Greta Rossetti. Mirko e la tentatrice conosciuta a Temptation Island, stando alle immagini condivise su Instagram, non si separano più. Oggi pomeriggio si sono mostrati insieme, tra le stories, in casa. "I tuoi occhi, la mia cura" è la frase che identifica la loro relazione: oltre a scriverla su Instagram a corredo di diverse foto di coppia, l'hanno tatuata sulle loro braccia. "Fuori il programma abbiamo trovato conferma del nostro sentimento. Io sono innamorata folle, pazza" hanno raccontato nell'ultima puntata del reality.