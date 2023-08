Temptation 2023: Mirko e Perla, non c’è cura per un amore ormai finito da tempo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Gran finale per Temptation Island 2023, con ascolti record. Protagonisti Mirko e Perla, ormai al capolinea e fidanzati con rispettivi tentatrice e tentatore, Greta Rossetti e Igor Zeetti. Questi ultimi più dimessi, i primi invece già in rampa di lancio con una scritta sul braccio che ha scomodato Battiato. Ma il nuovo sentimento non si pesa con un tatuaggio di coppia, anche perché non c'era alcuna cura per un amore finito da tempo.

"I tuoi occhi, la mia cura", si sono fatti tatuare Mirko e Greta sul braccio sinistro, a nemmeno un mese dalla fine del programma. La scritta finisce al centro di una riflessione per la precocità di alcuni passi, come l'essere già entrati a far parte degli emisferi familiari dell'altro. Nel tribunale social parallelo alle immagini andate in onda su Canale 5, con un Filippo Bisciglia a moderare gli incontri dissimulando l'imbarazzo, nessuna incertezza a usare il martelletto: Perla si è salvata da un amore frivolo, inconsistente, incapace di valorizzarla. Di contro, l'ex fidanzato ha trovato pane per i suoi denti.

Amore. Distorsione totale del concetto se si pensa a modi e tempi, alla velocità con la quale si è bruciato l'ultimo ricordo sul falò di confronto per rigenerare il presente, riscattandolo da un passato ormai fumoso. "Per amore di Mirko mi sono trasferita e nonostante i miei sacrifici, aver lasciato famiglia, lavoro, amiche, ad oggi lui non mi rende felice. Da due anni è diventata una persona apatica e che non dà stimoli alla relazione", diceva lei, "Io ci provo a starle vicino e a non farle sentire la mancanza degli affetti e delle abitudini. Però vedo un muro davanti a me. Come se qualunque cosa non fosse la cosa giusta", chiosava lui.

Entrambi in crisi, insoddisfatti, continuamente sbagliati nel ruolo che ostinavano a darsi. Il capolinea era arrivato da tempo ma si faticava a prenderne consapevolezza, ché a volte è meglio arrancare nel vecchio del quale si ha contezza che lanciarsi nel buco nero di una novità ricca di entusiasmo ma anche di spiacevoli sorprese. È come tararsi sul peggio dell'altro per paura di non riuscire a trovare di meglio, una forma di sfiducia nel futuro che può diventare una gabbia. Non poteva esistere cura per Mirko perché il malessere che pensava essere legato all'amore per Perla era solo un'illusione, qualcosa di già risolto, in attesa solo di essere accettato.

Ci si riduce a farlo nel modo peggiore se si affidano le sorti di un rapporto di anni a un programma televisivo con dinamiche contaminate dal gioco, appassionante perché spesso sadico, a brutalizzare anche quel poco di buono che può essere rimasto. Sta di fatto che il finale era già scritto. Con buona pace degli autori e di Andrea Vicario, regista e fine selezionatore delle musiche di Temptation Island, a cui ognuno di noi vorrebbe affidare la colonna sonora della propria storia d'amore. Soprattutto la conclusione sulle note di Portati via cantata da Mina.