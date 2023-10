Igor Zeetti svela perché è finita con Perla Vatiero: “Equivoci, incomprensioni e amore part time” Con una storia su Instagram, Igor Zeetti ha ufficializzato la fine della relazione con Perla Vatiero. I due si erano conosciuti nel programma Temptation Island, condotto da Filippo Bisciglia.

La relazione tra Perla Vatiero e Igor Zeetti è ufficialmente finita. I due si erano conosciuti nell'ultima edizione di Temptation Island, a cui la donna aveva partecipato con il fidanzato Mirko Brunetti. Intanto, sembra vivere un momento di crisi anche la relazione di quest'ultimo con l'ex tentatrice Greta Rossetti.

Igor Zeetti ufficializza la fine della relazione con Perla Vatiero

In una storia pubblicata su Instagram, Igor Zeetti ha ufficializzato la fine della frequentazione con Perla Vatiero. L'ex single di Temptation Island ha parlato di equivoci e incomprensioni caratteriali agevolati dalla distanza:

Le cose succedono. I presupposti per una storia bellissima c'erano tutti ma la distanza e i diversi impegni professionali non hanno permesso di viverci, mettendo in risalto ancor di più equivoci e incomprensioni caratteriali che ci hanno reso incompatibili. Purtroppo l'amore non può essere part time. Restano i bei ricordi e le giornate passate insieme, ma adesso dobbiamo guardare avanti e provare a vivere le nostre vite con maggior serenità. Non è un discorso di chi dei due meriti di più, entrambi meritiamo il meglio. L'affetto resta.

La crisi tra Greta Rossetti e Mirko Brunetti

Intanto, nei giorni scorsi Perla Vatiero e Mirko Brunetti erano presenti alla stessa sfilata. In molti non hanno perso occasione di correre da Greta Rossetti a riferirle l'accaduto. La donna, tuttavia, si è dissociata da loro:

Vi ho chiesto già da qualche giorno di non mettermi più in mezzo alle loro cose. Non ero presente, non sapevo neanche l'esistenza di questi video, non sono stati fatti da me e neanche sapevo.

Perla Vatiero, allora, è intervenuta e ha raccontato cosa è successo davvero alla sfilata: