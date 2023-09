Perla Vatiero e Mirko Brunetti allo stesso evento, Greta Rossetti: “Non lo sapevo, sono fatti loro” Il presunto incontro tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti potrebbe aver mandato in crisi la storia tra l’ex fidanzato di Temptation Island e Greta Rossetti. L’ex coppia ha partecipato allo stesso evento, la tentatrice Greta: “Non voglio stare in mezzo alle loro cose. Non ero presente, neanche lo sapevo”.

Aria di crisi tra Greta Rossetti e Mirko Brunetti? Nelle ultime ore i fan di Temptation Island che hanno seguito le vicende amorose dell'estate da poco conclusasi si stanno interrogando sul rapporto tra l'ex tentatrice e l'ex di Perla Vatiero che potrebbero essersi allontanati. Nessun post o nessuna IG story dai diretti interessati conferma la rottura, ma un episodio verificatosi durante la Milano Fashion Week e la conseguente reazione di Greta Rossetti avrebbero lanciato qualche campanello d'allarme.

Perla e Mirko insieme a una sfilata della Milano Fashion Week

Mirko Brunetti e Perla Vatiero due giorni fa hanno condiviso alcune IG story che documentavano un loro presunto incontro. Si trovavano entrambi alla stessa sfilata della Milano Fashion Week, oltre loro anche altri volti dell'ultima edizione di Temptation Island come Francesca Sorrentino, Manuel Marascio e Isabella Recalcati. A far chiacchierare il fatto che i due ex fidanzati del programma di Filippo Bisciglia erano senza i rispettivi partner: erano assenti infatti sia Greta Rossetti che Igor Zeetti.

Travolta da messaggi e segnalazioni, l'ex tentatrice ha preferito non svelare la natura del suo rapporto con Mirko oggi, ma alcune sue parole avrebbero lanciato indizi che potrebbero confermare una rottura.

La replica di Greta Rossetti

Greta Rossetti ieri ha rotto il silenzio riguardo l'incontro tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero, di cui, stando a quanto dichiarato tra le stories, non ne era neanche a conoscenza. "Mi state mandando un sacco di messaggi in merito alle persone presenti alla sfilata, scrivendomi che è stato fatto per hype. Non lo so e neanche mi interessa, vi avevo chiesto di non essere più associata a queste cose, sono fatti loro. Io mi dissocio da tutto ciò non ho voluto crearlo io l'episodio di ieri perché non ero presente in quanto, in buona fede, sono andata allo stadio con mia nonna" ha scritto in una prima storia di Instagram. Poi ha continuato:

Ci tengo a precisare l'ultima cosa. Per me non c'è nessun problema che due ex siano nello stesso posto, anzi sono io la prima ve l'ho sempre detto. Il problema è che mi state sottolineando i video che voi pensate siano stati fatti solo per hype, includendo anche me in questo. Vi ho chiesto già da qualche giorno di non mettermi più in mezzo alle loro cose. Non ero presente, non sapevo neanche l'esistenza di questi video, non sono stati fatti da me e neanche sapevo.