Alessia Bottiglia e Davide Rosati dopo Temptation Island: stanno ancora insieme, cosa è successo Alessia Bottiglia e Davide Rosati dopo Temptation Island 2023 stanno ancora insieme. La coppia ha partecipato alla puntata finale del reality dei sentimenti, andata in onda il 31 luglio, per informare il pubblico su cosa è successo un mese dopo la fine del programma.

Alessia Bottiglia e Davide Rosati dopo Temptation Island 2023 stanno ancora insieme. I due hanno preso parte all'ultima puntata del reality dei sentimenti, in onda lunedì 31 luglio, per raccontare al pubblico come si è evoluta la loro storia. Durante le settimane trascorse all'Is Morus Relais non sono mancati momenti di sconforto da parte dell'uno e dell'altra che, quindi, hanno avuto modo di riflettere sul loro rapporto, già minato da alcuni errori del passato commessi da Alessia che avevano fatto vacillare l'amore di Davide nei suoi confronti.

Alessia e Davide un mese dopo Temptation: che cosa è successo

Alessia e Davide si sono presentati insieme da Filippo Bisciglia e hanno spiegato al conduttore e al pubblico, i motivi della loro decisione. Davide è il primo ad aprirsi:

Quella brutta storia me la sono lasciata alle spalle, non la dimenrico, ma non le voglio parlare. Tornando a casa ho cercato di mettere insieme cuore e mente, ho capito che i suoi comportamenti all'interno del villaggio non mi sono piaciuti e quindi le ho detto che volevo prendermi un po' di pausa, mi voglio prendere i miei spazi e lei è tornata dai genitori

Alessia racconta come ha vissuto questa decisione:

Non è semplice, ho capito che lui ha sofferto tanto, ma sono stata male. Sono partita in difesa, mi sono resa conto che quegli atteggiamenti per lui non fossero una risposta, ho pensato che se lui avesse fatto quello che ho fatto io, ci sarei rimasta malissimo. Lui per me è importante, io lui lo amo, quando parlo mi emoziono. So di aver fatto del male alla nostra storia, è vero che mi ha dato delle mancanze e non per questo dovevo cercarle in un'altra persona. Davide è una persona speciale, ciò che potrebbe essere vista come una debolezza per gli altri, per me invece è tanto coraggio.

Il falò di confronto: cosa dissero alla fine del programma

A chiedere il falò di confronto, anticipato, è stato Davide che, dopo aver riflettuto a lungo su una serie di atteggiamenti adottati da Alessia, ma considerando anche la nostalgia nel sentirla lontana, aveva chiesto a Filippo Bisciglia di incontrarla. Lei, da poco tornata nel villaggio a seguito di una giornata trascorsa con il single Daniele, era titubante all'idea di incontrare il fidanzato. Una volta presentatasi al falò, Davide le chiede perché si fosse comportata in un modo che sapeva poteva dargli fastidio: "Durante questo percorso ho capito che ho occhi solo per te, non c'è mai stata malizia verso nessuna, tu dovevi darmi dimostrazioni e non l'hai fatto". Alessia, quindi, ha chiesto a Davide di essere considerata: "Voglio che tu mi faccia sentire presente, amata, voglio che mi ascolti" decidendo di andare via dal programma in sua compagnia.