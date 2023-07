Alessia Bottiglia e Davide Rosati lasciano Temptation Island insieme: “Non farmi sentire sbagliata” Nella puntata di Teptation Island di lunedì 10 luglio, Alessia Bottiglia e Davide Rosati hanno deciso di lasciare il programma insieme. Frecciatina di Filippo Bisciglia che ha fatto notare ai due gli abbracci tra la fidanzata e il single Davide.

A cura di Stefania Rocco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Alessia Bottiglia e Davide Rosati hanno lasciato Temptation Island 2023 mano nella mano. La ragazza ha deciso di accettare il falò di confronto anticipato chiesto dal compagno, sebbene fosse apparsa titubante, almeno inizialmente. “Non lo voglio il falò di confronto”, aveva detto di fronte a Filippo Bisciglia che era arrivato a sorpresa nel villaggio per comunicarle la richiesta del compagno, “Lo sapevo. Non mi dà spazio, nemmeno nella vita”. “Al posto tuo, continuerei a vivermela qui”, è stato il consiglio del single Davide, rimasto inasvcoltato quando Alessia ha deciso di accettare il confronto.

Filippo Bisciglia ad Alessia: “Abbracciavi il single solo quando piangevi?”

Arrivata sul luogo del confronto, Alessia, compagna di Davide, si è sentita accogliere dal fidanzato con una recriminazione: “La vedo triste. Le dispiace lasciare il single. Lo ha provocato, stuzzicato, ha fatto la gatta morta”. “Non è vero”, si è difesa lei, “Lo abbracciavo solo perché stavo piangendo. Ti avevo sentito dire che non sai che cosa provi per te”. Davide ha scoperto immediatamente le carte: “Durante questo percorso ho capito che ho occhi solo per te, il mio cuore pensa solo a te. Non c’è mai stata malizia nei confronti delle tentatrici. Tu dovevi dare dimostrazioni a me e non lo hai fatto. Questi abbracci non li dà una persona fidanzata”. Quando Alessia ha ribadito di averlo abbracciato solo per essere consolata, Filippo Bisciglia le ha teso uno sgambetto. “Vi siete abbracciati solo quando piangevi?”, le ha chiesto, facendo notare che la vicinanza tra i due avrebbe avuto anche altre ragioni.

Davide Rosati: “Dopo 12 anni e quello che hai fatto, sono ancora qui per te”

Davide ha chiesto alla fidanzata se il single le piacesse e la giovane non ha saputo rispondere in maniera decisa: “Non ho avuto nemmeno il tempo di conoscerlo. Che cosa voglio? Voglio che tu mi faccia sentire presente e amata. Che ascolti i miei problemi, che non mi critichi”. A quel punto, il compagno ha perso la pazienza: “Tu pensi alle parole. Non pensi al fatto che dopo 12 anni, dopo tutto quello che hai fatto, sono ancora qui per te? A me è bastato un giorno per capire che volevo stare con te. Perché a te ci vuole più tempo?”. Bisciglia ha quindi posto la domanda di rito. Il primo a dichiarare di volere uscire insieme ad Alessia è stato Davide. A quel punto anche Alessia ha ammesso di volere lasciare il programma insieme al fidanzato. Ma con una precisazione: “Se torni a farmi sentire sbagliata, chiamo Filippo”.