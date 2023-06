Chi sono Alessia e Davide, coppia a Temptation Island 2023 Alessia e Davide, rispettivamente 32 e 39 anni, originari di Terracina, sono una delle coppie di Temptation Island 2023. A contattare il programma è stata la ragazza che vuole riconquistare il compagno, dopo averlo tradito per due anni con un uomo più grande ed essere stata scoperta.

A cura di Elisabetta Murina

Alessia e Davide

Alessia e Davide sono una delle sette coppie di Temptation Island 2023, che va in onda a partire da lunedì 26 giugno su Canale 5, con la conduzione di Filippo Bisciglia. Sono fidanzati da undici anni ed è stata la ragazza a scrivere al programma perché, dopo aver avuto una relazione con un uomo più grande ed essere stata scoperta dal fidanzato, vuole provare a riconquistarlo. Davide invece vuole capire se riesce a perdonare Alessia, lasciandosi alle spalle il passato.

Chi sono Alessia e Davide

Alessia ha 32 anni e lavora come assistente sociale all'ospedale di Terracina, in provincia di Latina. Davide, suo compagno, ha 39 anni e lavora come autista di ambulanza. Si sono conosciuti 11 anni fa e da allora non si sono mai lasciati, anche se Alessia ha tradito Davide con un uomo molto più grande di lei.

Perché Alessia e Davide partecipano a Temptation Island 2023

Come ha racontato nel video di presentazione, è stata Alessia a scrivere a Temptation Island per capire quale direzione prenderà il suo rapporto con Davide. Dopo averlo tradito con una persona più grande per circa due anni, lo scorso giungo è stata scoperta da Davide. "Io ho fatto di tutto per riconquistarlo, ma credo di non esserci riuscita, quindi attualmente voglio capire se possiamo continuare a rimanere insieme oppure ci dobbiamo definitivamente allontanare", ha raccontato. Davide, a sua volta, spiega il perché ha deciso di accettare questa proposta: "Ho tenuto nascosto ad Alessia che sapevo questa storia per un anno e mezzo, decido di partecipare al programma perché voglio capire se riesco a perdonarla e soprattutto a dimenticare quello che mi è stato fatto".