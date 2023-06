Temptation Island presenta la seconda coppia Alessia e Davide: “L’ho tradito per due anni” È stata presentata la seconda coppia di Temptation Island 2023. Si tratta di Alessia e Davide, insieme da undici anni, ma lei racconta di aver avuto nel mentre una storia di circa due anni con un uomo più grande. Partecipando al reality, lui vuole scoprire se riuscirà a perdonarla fino in fondo e lei se potranno rimettere insieme i pezzi della loro storia.

Temptation Island 2023 sta per iniziare ed è stato appena diffuso il video di presentazione della seconda coppia che prenderà parte al programma. Anche in questa decima edizione vedremo le coppie che si metteranno alla prova per ricostruire, o chiudere definitivamente una storia in crisi, o ancora confermare la solidità del loro amore. Dopo la prima coppia, a spiegare i motivi che li hanno portati al reality show dei sentimenti sono Alessia e Davide. L'appuntamento è in prima serata lunedì 26 giugno, ovviamente su Canale 5.

Il video di presentazione di Alessia e Davide

Sull'account ufficiale della trasmissione è comparso il video di presentazione di Alessia e Davide, la seconda coppia che parteciperà al reality dei sentimenti. La prima a prendere parola è Alessia che racconta il motivo per cui ha deciso di partecipare a Temptation:

Sono Alessia ho 32 anni e sono fidanzata con Davide da 11 anni, scrivo io a Temptation Island perché dopo aver avuto una relazione con una persona per circa due anni, molto più grande di me. A giugno dell’anno scorso Davide mi ha scoperto, io in quest’anno ho fatto di tutto per riconquistarlo, ma credo di non esserci riuscita, quindi attualmente voglio capire se possiamo continuare a rimanere insieme oppure ci dobbiamo definitivamente allontanare.

Anche Davide, però, ci tiene a dire la sua e spiega il perché ha accolto la richiesta fattagli dalla sua compagna: "Ho tenuto nascosto ad Alessia che sapevo questa storia per un anno e mezzo, decido di partecipare al programma perché voglio capire se riesco a perdonare Alessia e soprattutto a dimenticare quello che mi è stato fatto, perché quando la guardo negli occhi c’è sempre una persona che ti ha tradito". Questo il video:

Temptation Island 2023, quando inizia e il cast

La nuova edizione di Temptation Island partirà lunedì 26 giugno, l'appuntamento è sempre in prima serata su Canale 5. Le registrazioni, della durata di tre settimane, sono giù partite e nella decima edizione del reality dei sentimenti non dovrebbero esserci delle coppie VIP. In merito al cast sono pochissime le informazioni trapelate con l'avvicinarsi della messa in onda, ma qualcosa è emerso in merito ai tentatori che presenzieranno all'Is Morus Relais. Secondo l'influencer esperto di gossip, Alessandro Rosica, pare che tra i nomi di questa edizione ci sia l'ex corteggiatore di Uomini e Donne Daniele Schiavon.