Temptation Island presenta la prima coppia Gabriela e Giuseppe: “Era iscritto a un sito di incontri” Temptation Island ha presentato la prima coppia della nuova edizione, Gabriela e Giuseppe. Sono fidanzati da 7 anni e nonostante lui sia estremamente geloso della fidanzata, a gennaio 2023 si è iscritto a un sito di incontri. Lei racconta tutto nel video promo lanciato sui social.

A cura di Gaia Martino

Temptation Island ha presentato la prima coppia che parteciperà alla nuova edizione del programma, in partenza da lunedì 26 giugno 2023. Su Canale 5 torneranno le avventure amorose delle coppie che saranno messe a dura prova da tentatori e tentatrici allo scopo di destare la fiducia e l'amore verso il partner. Con un video condiviso sui social, il reality ha presentato i primi due protagonisti, Gabriela e Giuseppe.

Il video di presentazione di Gabriela e Giuseppe

Il primo video di Temptation Island parla di Gabriela e Giuseppe, una coppia che ha deciso di partecipare al programma. Sono fidanzati da 7 anni ed è stata lei a raccontare alla redazione la loro storia: pochi mesi fa, a gennaio 2023, ha scoperto che il fidanzato si era iscritto a un sito di incontri. "Ciao sono Gabriela, siamo fidanzati da 7 anni. Per lui ho sacrificato tutto, amicizie, scuola, famiglia, perché gli dava fastidio anche se andavo a comprare il pane da sola. A gennaio 2023 ho scoperto che si era iscritto di nascosto ad un sito di incontri, però per sbaglio, dal mio numero. Mi arrivò un messaggio su Whatsapp con scritto "Ciao stasera dobbiamo vederci". Ma che scemo, a stento sa parlare italiano, si faceva chiamare "American boy". La giovane nel video, dopo aver spiegato brevemente i principali aneddoti della relazione, è stata raggiunta dal fidanzato Giuseppe che, sorridente, si è seduto accanto a lei. Questo il promo:

Temptation Island 2023, quando inizia e il cast

La nuova edizione di Temptation Island partirà lunedì 26 giugno, in prima serata su Canale 5. Le registrazioni sarebbero già partite e la decima edizione non dovrebbe avere VIP tra le coppie, ma solo personaggi comuni. C'è massimo riserbo riguardo il cast ma gli influencer esperti di gossip in questi giorni avrebbero lanciato alcune indiscrezioni riguardo i protagonisti del villaggio delle tentazioni. Tra i tentatori ci sarebbe, secondo Alessandro Rosica, l'ex corteggiatore di Uomini e Donne Daniele Schiavon.