Scontro social tra Manuel Maura e Francesca Sorrentino: “C’è chi ha una famiglia alla sua età” Manuel Maura e Francesca Sorrentino sono stati tra le coppie più seguite di Temptation Island 2023. Anche se si sono lasciati dopo il programma condotto da Filippo Bisciglia, i due sono tornati al centro delle discussioni sui social per alcune frecciatine che si stanno scambiando negli ultimi giorni su Tik Tok.

Francesca Sorrentino e Manuel Maura sono stati tra le coppie più seguite di Temptation Island 2023. I due avevano deciso di lasciarsi dopo un sofferto falò di confronto in cui la ragazza in lacrime ammise di essersi resa conto di meritare di più, e che il suo amore per il romano si fosse tramutato in dipendenza affettiva. A distanza di tempo, i due sono tornati al centro delle discussioni per alcune frecciatine che si stanno scambiando sui rispettivi profili social. Qualche giorno fa il trentenne aveva postato dei video su Tik Tok – presto diventati virali – in cui si dilettava in alcuni balletti con tanto di pensieri rivolti alla ex: "Io che mi riavvio da solo quando il mio cervello pensa di ricontattarla", aveva scritto ironico a didascalia di uno dei filmati.

La frecciatina di Francesca Sorrentino a Manuel

Dopo aver visto l'insolita attività di Maura, era quasi subito arrivo il commento della sua ex fidanzata: “C’è chi a trent’anni si realizza con famiglia e figli. E poi c’è chi diventa ballerino. Punti di vista e visioni della vita differenti, capito? Sono contenta se diventa ballerino”, aveva dichiarato durante una live su Instagram. A queste affermazioni, il romano non ha potuto fare a meno di controbattere, pubblicando a sua volta un altro video su Tik Tok in cui ha scritto: "Quindi dopo i trenta non si può diventare ballerini? Chiedo per un amico".

A Uomini e Donne Manuel aveva detto di essere ancora legato a lei

Nella puntata che li vide ospiti qualche settimana fa nello studio di Uomini e Donne, Maria De Filippi aveva confessato di aver pensato di offrire il trono a Francesca, ma di non ritenerla ancora pronta perché ancora troppo legata sentimentalmente a Manuel. Cosa effettivamente confermata dalla romana.

Dopo il confronto, Manuel Maura aveva aggiunto un lungo messaggio tra le stories di Instagram: "Penso di trovarmi in un momento della vita molto particolare e confusionario, non vorrei mai perdere una donna rara come Francesca, ma fare un passo nei suoi confronti sarebbe farle ulteriormente del male". L'ex di Temptation Island ha ribadito di non essere sicuro di ciò che vuole: "Purtroppo non sono convinto. Dico purtroppo perché sentimentalmente mi sento molto legato, non cerco una sostituta in nessun modo. Con questo messaggio non voglio darle false speranze, o tenerla legata a me". Manuel ha continuato confessando che, se non riuscirà a separarsi da Francesca, farà di tutto per riconquistarla: "Nel momento in cui arriverò ad avere chiaro al 100% cosa voglio nella vita e se questo sarà direzionato verso di lei, farò di tutto per recuperare e per tornare con lei, sempre se lei ancora ci sarà. Perché credo che ciò che mi unisce a lei è un legame introvabile".