Francesca e Manuel falò di confronto: "Il mio amore per te si è tramutato in una dipendenza"

Francesca nel villaggio fidanzate ha deciso di avvicinarsi al single Alberto. “Io prima di entrare qua pensavo che il mio per lui fosse un amore smisurato”, dice del suo fidanzato Manuel, con il quale le cose non vanno bene da un po’. D’altronde lui ha preso la decisione di lasciarla per ben cinque volte La sua ritrovata serenità però, sta per subire una battuta d’arresto, davanti alla reazione del suo fidanzato.

La conclusioni di Manuel sul suo percorso

“Vedere ‘ste cose mi ha dato fastidio perché sono cose che ha fatto anche con me, però ancora non sento quella cosa… da una parte sono contento che si stia aprendo, temevo che potesse stare male. Invece sta scoprendo altro rispetto a me. Ci ho pensato e ho capito che ad oggi voglio la mia libertà”, sono le conclusioni di Manuel fuori dal pinnettu. “Ho sempre saputo che lei c’era e probabilmente questa cosa l’ho sfruttata”. Manuel è convinto che le immagini che ha visto lo hanno portato ancora di più alla consapevolezza di voler proseguire senza di me. “Mi sento di aver dato tutto nella relazione con lei”.

Francesca chiede il falò di confronto anticipato

Dopo aver sentito le parole di Manuel, Francesca matura una decisione definitiva. “Alla luce di quello che ho sentito, c’è una persona davanti che vuole la sua libertà. Per me non ha più senso stare qui, di conseguenza. Ho capito che non è amore, forse nemmeno da parte mia, era solo una forte dipendenza. Non ha più senso per me stare qui”. La sua decisione è irrevocabile: vuole il falò di confronto anticipato e immediato e Manuel ne viene prontamente informato.

Al falò di confronto si riparte dal momento in cui Manuel ha ammesso davanti alle telecamere di aver frequentato altre persone, durante i periodi di crisi con Francesca. Si passa subito alla sintonia che Manuel ha instaurato con la single Greta. “So che con te ho sbagliato, ma ho sempre parlato bene di te. Qui dentro non ho sbagliato per rispetto tuo, perché non volevo recarti un altro danno. Potevo andare oltre, ma mi sono fermato per te”, continua. Francesca è su tutte le furie: “Mi hai rovinato la vita. Sei un irrispettoso di *erda". Lui chiarisce: “Io lei la apprezzo com’è, sono io quello sbagliato. Lei ha ragione, ma una persona non può snaturarsi per una relazione". Una volta ritrovata la calma, Francesca spiega: "Quello che provavo per te inizialmente era amore, poi si è tramutato in dipendenza. Non ti vorrei perdere mai nella mia vita", spiega in lacrime. "Nemmeno io", continua Manuel commosso. "Ma venire qui ci ha aiutati, questa rabbia passerà, quando ci rincontreremo proveremo bene reciproco".