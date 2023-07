Chi è Alberto Succi, il tentatore vicino a Francesca di Temptation Island Alberto Succi, 28 anni, originario di Roma, è uno dei single di Temptation Island 2023. Lontano dal mondo dello spettacolo, nella vita è imprenditore, titolare di una pokeria. Nel programma si è avvicinato a Francesca, fidanzata di Manuel.

A cura di Elisabetta Murina

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Alberto Succi è uno dei single di Tmeption island 2o3. Ha 28 anni, vive a Roma e nella vita è un imprenditore. Nel corso del programma si è avvicinato a Francesca, fidanzata con Manuel, regalandole anche un mazzo di fiori come gesto romantico dopo una giornata passata insieme.

Chi è Alberto Succi e che lavoro fa il single di Temptation Island

Alberto Succi, come ha raccontato nel suo video di presentazione per Temptation Island, ha 28 anni e vive a Roma. Nella vita si definisce imprenditore e, sul suo profilo Instagram, si legge che è titolare di una pokeria, aperta da poco. Si definisce un ragazzo solare e bravo in cucina, specie nei piatti della tradizione romana. Il programma di Canale 5, per lui, è la prima esperienza televisiva, a differenza di altri tentatori e tentatrici.

Alberto sempre più vicino a Francesca, fidanzata di Manuel

Durante l'ultima puntata di Temptation Island, andata in onda il 17 luglio, Francesca e Alberto si sono avvicinati sempre di più. Insieme hanno trascorso una giornata in spiaggia e si sono concessi un giro in quad fuori dal resort. Un'uscita che per la fidanzata è stata importante perché ha aperto gli occhi, ammettendo di non voler più assecondare i capricci del fidanzato Manuel: "Prima di entrare qui ero convinta che il mio fosse un amore smisurato, entrando qui dentro ti rendi conto che l'amore è altro".

Il single Alberto l'ha rassicurata, sostenendo che l'importante sia che ora abbia preso consapevolezza dei suoi reali sentimenti. Poi le ha regalato un mazzo di fiori facendole una sorpresa e dicendole: "Simboleggiano la tua rinascita". Nel vedere i video di quei momenti, Manuel si è infastidito dai comportamenti della fidanzata: "Le ho fatte le cose belle, lei lo sa. Ha solo buttato mer*a. Mi dà fastidio, mi sta facendo passare per quello che non ha mai fatto niente. Ho fatto tanti gesti per lei".