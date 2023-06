Tentatrici e tentatori a Temptation Island 2023: nomi e foto dei single I tentatori e le tentatrici di Temptation Island 2023 sono 28: 14 donne e 14 uomini single vivranno per 21 giorni con i fidanzati e le fidanzate che hanno deciso di mettere alla prova i loro sentimenti. Alcuni sono volti già noti al piccolo schermo: ecco tutti i nomi.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Da lunedì 26 giugno 2023 parte la nuova edizione di Temptation Island 2023. Il programma con Filippo Bisciglia alla conduzione torna in onda dopo lo stop della scorsa estate: 14 tentatrici e 14 tentatori metteranno a dura prova le sette coppie che hanno deciso di accedere al villaggio delle tentazioni. Tra questi alcuni sono volti già noti al piccolo schermo, come Daniele Schiavon e Andrea Della Cioppa, ex corteggiatori di Uomini e Donne. Tutti i single dovranno vivere insieme ai concorrenti fidanzati per 21 giorni nel resort Is Morous Relais, a sud della Sardegna, cercando di farli riflettere sui loro sentimenti: ecco l'elenco di tutti i tentatori e le tentatrici.

Le 14 tentatrici di Temptation Island 2023

Le tentatrici che vivranno per 21 giorni nel villaggio dei fidanzati sono 14. Nessuna di loro ha già partecipato a programmi televisivi di rilievo, ad eccezione di una, ex volto di Sportitalia. Ecco tutte le single della nuova edizione di Temptation Island.

Carola

29 anni, viene da Marino, in provincia di Roma. Aiuta i genitori nella gestione del loro stabilimento balneare. La tentatrice Carola è laureata in informatica ed è un amante dello sport: il suo preferito è l'arrampicata.

Valentina

La tentatrice Valentina è napoletana, ha 32 anni ed è diplomata in make up e lashmaker. Ha un bambino di 7 anni e mezzo nato da una precedente relazione. Ama l'arte e le piace disegnare, dipingere e scrivere.

Benedetta

Benedetta è originaria di Roma, ha 26 anni, ed è un'imprenditrice. Dopo aver studiato moda all'università, ha creato la sua linea di costumi. Ama la musica e ha suonato la chitarra per anni.

Laura Pagano

Laura Pagano, tentatrice a Temptation Island 2023

Laura Pagano ha 28 anni, è di Vasto, in provincia di Chieti, e gestisce uno shop online di abbigliamento. Le piace passeggiare in spiaggia, ascoltare musica e leggere romanzi.

Greta Rossetti

Greta Rossetti, tentatrice a Temptation Island 2023

24 anni, di Melzo, in provincia di Milano, Greta Rossetti non è un volto totalmente nuovo al piccolo schermo. Ha condotto diverse puntate di Sportitalia, oltre ad essere stata una fiamma di Eugenio Colombo, secondo le voci di gossip lanciate da Amedeo Venza e Deianira Marzano. Il suo profilo Instagram conta 158 mila followers.

Rebecca Forzoni

Rebecca Forzoni, tentatrice a Temptation Island 2023

La tentatrice Rebecca Forzoni ha 21 anni ed è di Empoli. Lavora nel negozio di abbigliamento della madre ed è un'amante della cucina. Ama cucinare e ballare. Su Instagram vanta circa 27 mila follower.

Matilde Franzoni

Matilde Franzoni, tentatrice a Temptation Island 2023

Matilde Franzoni ha 20 anni ed è di Montecchio Emilia, in provincia di Reggio Emilia. È una studentessa universitaria di cultura e pratica della moda, poi svolge il lavoro di hostess. È anche una sportiva appassionata di corsa e della pallavolo. Su Instagram è seguita circa 5 mila followers: con loro condivide scatti di sé e dei suoi viaggi.

Vale

La single Vale ha 25 anni ed è di Sanremo. È laureata in scienze motorie ed è una docente di educazione fisica. Ama lo sport e gli animali. I suoi migliori amici a quattro zampe sono un volpino e un rottweiler.

Roberta

La tentatrice Roberta ha 24 anni ed è di Torre del Greco, in provincia di Napoli. È una ballerina professionista e ama cucinare dolci.

Marika

Marika ha 25 anni ed è di Legnano, in provincia di Milano. È un'ex assistente di volo e la sua passione più grande sono i viaggi.

Cristina

Cristina ha 25 anni ed è di Parma. Laureanda in giurisprudenza, sul suo conto si hanno poche informazioni.

Nancy

Nancy ha 27 anni ed è di Napoli. È un'insegnante di pole dance e nel tempo libero pratica yoga e paracadutismo.

Ilaria

Ilaria ha 28 anni ed è di Rimini. Studia igiene dentale ed è un'impiegata in una clinica medica. La single ha due grandi passioni, correre e dipingere.

Carmen

27 anni di Napoli, la tentatrice Carmen di professione è una onicotecnica. Appassionata di cavalli, per molti anni ha fatto equitazione.

I 14 tentatori di Temptation Island 2023

Anche i tentatori sono 14 e vivranno con le fidanzate per 21 giorni nel relais delle tentazioni. Due single di questa edizione sono volti già noti al piccolo schermo: hanno partecipato a diverse edizioni di Uomini e Donne in qualità di corteggiatori. Ecco tutti i nomi dei tentatori.

Marco Boscolo Nale

Marco Boscolo Nale, tentatore Temptation Island 2023

Il single Marco Boscolo Nale ha 38 anni, è di Padova ed è un imprenditore: gestisce diverse attività di famiglia. Ha la passione per la montagna e per 10 anni ha fatto il boy scout. Fa anche il modello: su Instagram condivide numerose foto dei suoi lavori.

Tommaso Lella

Tommaso Lella, tentatore Temptation Island 2023

34 anni di Maniago, in provincia di Pordenone, Tommaso Lella è laureato in lettere moderne e ha due palestre. Appassionato di sport e di body building, sul suo profilo Instagram ha condiviso diverse foto con i premi vinti. È un ex calciatore di serie C: nel 2018 ha giocato con il Lecco.

Daniele Schiavon

Daniele Schiavon, tentatore Temptation Island 2023

28 anni, Daniele Schiavon viene da Roma ed è un volto conosciuto al piccolo schermo. Partecipò a Uomini e Donne e fu scelto da Giulia Quattrociocche, ex tronista. Attualmente è responsabile di una ditta di sicurezza. La sua più grande passione è il calcio.

Alberto

Alberto è romano, ha 28 anni ed è un imprenditore. Il single gestisce case vacanza e diverse pokerie.

Emanuele

Emanuele ha 32 anni ed è Napoletano. Ha fatto il modello ed ha girato il mondo, tra Miami, New York e Milano. Gli piace leggere libri di storia e filosofia greca.

Luca Chirico

Luca Chirico, tentatore Temptation Island 2023

24 anni, Luca Chirico è di Cantù, in provincia di Como. Lavora nel settore della ristorazione a Lugano in Svizzera ed in passato è stato un nuotatore professionista. Vincitore di Mister Italia Fitness nel 2022, su Instagram è seguito da oltre 17 mila followers.

Davide Blanda

Davide Blanda, tentatore Temptation Island 2023

30 anni di Novara, il single Davide Blanda lavora come tecnologo di confezionamento in un'azienda italiana. Su Instagram è seguito da circa 8 mila follower. Lui partecipò a Uomini e Donne nell'edizione 2020/2021 in qualità di "aspirante tronista".

Fouad

Fouad ha 32 anni ed è originario di Roma. Ha un ristorante di proprietà insieme al fratello gemello ed è appassionato di fotografia.

Lorenzo

Il single Lorenzo ha 38 anni ed è di Roma. È un imprenditore e gestisce l'azienda di famiglia nata oltre 140 anni fa. Si definisce un attento osservatore.

Andrea Della Cioppa

Andrea Della Cioppa, tentatore Temptation Island 2023

Ex volto di Uomini e Donne, Andrea Della Cioppa ha 30 anni e viene da Pescara. È laureato in scienze motorie, è chinesiologo e personal trainer. Sta aprendo un centro medico col fratello. Ha corteggiato Veronia Rimondi nel dating show.

Edoardo

27 anni di Catania, il single Edoardo lavora come commesso in un negozio e la sera si occupa di sicurezza nei locali. È un pugile agonista, ma da qualche anno ha smesso di allenarsi a causa di un infortunio.

Lollo

27 anni di Roma, il tentatore Lollo fa il tassista e gioca a calcio. Vive da solo da quando aveva 14 anni.

Ema

Il single Ema è di Trieste, ha 26 anni e fa il personal trailer e l'allenatore di crossfit. Ha vinto diverse gare a livello nazionale ed ha una barca a vela.

Igor

Igor ha 27 anni ed è di Roma. Fa il calciatore e aiuta il padre con la sua attività nel settore metalmeccanico.