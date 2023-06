Quando inizia Temptation Island 2023: la data della prima puntata e le novità sul cast Dopo un anno di stop, su Canale5 torna Temptation Island. La prima puntata andrà in onda lunedì 26 giugno 2023 in prima serata. Il conduttore resta Filippo bisbiglia, che torna al timone del docu-reality targato Fascino.

A cura di Stefania Rocco

Lunedì 26 giugno 2023, dopo un anno di pausa, torna Temptation Island. Il docu-reality proposto da Canale5 e targato Fascino si affida alla formula già sperimentata con successo lungo tutto l’arco delle prime edizioni: a partecipare al programma saranno coppie non famose, persone comuni che hanno accettato di raccontare in tv i propri problemi di coppia. Conduce Filippo Bisciglia, da anni al timone dell’edizione “Nip” del format. Sono sei le coppie che metteranno alla prova il loro amore prima di decidere, dopo il falò di confronto finale, che cosa fare del loro rapporto: se uscire insieme dal programma o lasciarsi definitivamente. Per il momento, la produzione del reality ha reso nota solo quella formata da Gabriela e Giuseppe. La location che farà da cornice ai sei episodi registrati resta l’Is Morus Relais, noto villaggio vacanze di Santa Margherita di Pula, in provincia di Cagliari (Sardegna).

Quando va in onda Temptation island 2023

Il fischio di inizio di Temptation Island 2023 è previsto per lunedì 26 giugno. Le coppie, le tentatrici e i tentatori sono però già partiti alla volta della Sardegna. Le registrazioni sono, infatti, cominciate venerdì 9 giugno. Dopp il debutto, le successive 5 puntate dovrebbero andare in onda in prima serata su Canale5 tutti i lunedì, a partire dalle ore 21.20.

Le coppie di Temptation Island 2023

Gabriela e Giuseppe

Sono sei le coppie che partecipano all’edizione 2023 di Temptation Island. Non si tratta di Vip ma di persone comuni che hanno scritto alla trasmissione per avere la possibilità di partecipare ai casting. Fidanzati e fidanzate si confronteranno falò dopo falò, fino al falò di confronto finale al termine del quale decideranno se abbandonare insieme il programma o lasciarsi. Per il momento, l’unica coppia nota è quella formata da Gabriela e Giuseppe. Fidanzati da 7 anni, decidono di partecipare al programma per volere di Gabriela che a gennaio 2023, ha scoperto che il fidanzato si era iscritto a un sito di incontri. “Per lui ho sacrificato tutto, amicizie, scuola e famiglia, perché gli dava fastidio anche se andavo a prendere il pane da sola. A gennaio 2023 ho scoperto che lui di nascosto si era iscritto a un sito di incontri. Però per sbaglio, il cretino, ha usato il mio numero e quindi l'ho scoperto. Che scemo, si faceva chiamare American Boy”, ha raccontato Gabriela nel video di presentazione realizzato per il programma.

I tentatori e le tentatrici di Temptation Island 2023

Vige ancora il più stretto riserbo a proposito dell’identità dei tentatori e delle tentatrici che vivranno nei villaggi insieme alle coppie. L’unica indiscrezione circolata faceva riferimento alla partecipazione al programma dell’ex volto del Grande Fratello Vip Gianluca Costantino il quale, tuttavia, sarebbe stato escluso dal cast quando la sua presenza è stata svelata.

Dove e quando si registrano le nuove puntate di Temptation Island 2023

Is Morus Relais, il villaggio che fa da location a Temptation Island

La registrazioni di Temptation Island sono cominciate venerdì 9 giugno. La location, come da tradizione, resta l’Is Morus Relais, villaggio vacanze di Santa Margherita di Pula, in provincia di Cagliari (Sardegna).