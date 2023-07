Gabriela si lascia andare alla passione con Fouad, Giuseppe chiede il falò di confronto immediato Chiusa in camera con Fouad, Gabriela sembra lasciarsi andare a baci appassionati con il single, stando agli audio dei microfoni. Giuseppe è molto agitato, tanto che Filippo è costretto ad intervenire per tranquillizzarlo. Ma la sua decisione finale è irremovibile.

Dopo aver vacillato sulla volontà di mettere fine al suo percorso a Temptation Island, Gabriela decide di prendersi altro tempo prima di fare un passo avventato e chiedere il falò di confronto a Giuseppe. Resistere alla tentazione di andare a casa non è semplice, soprattutto alla luce dei video di Giuseppe che, nel villaggio dei fidanzati, è sempre più vicino alla single Roberta.

La reazione di Gabriela alle confessioni di Giuseppe

Gabriela è in lacrime mentre nel pinnettu assiste all’ennesimo video di Giuseppe che non vorrebbe vedere. Il ragazzo ammette di provare una forte attrazione per Roberta, che vorrebbe conoscere anche al di fuori dal programma. “Vorresti avere Gabriela a casa e Roberta fuori”, prova a interpretarlo l’amico Davide. Giuseppe conferma. “Io voglio esplodere, mi dico: pensa se vado a fare una vacanza che combino”, riflette. “Domani devo parlare con lei”. Lasciato il pinnettu, Gabriela crolla con le altre ragazze. "È brutto vedere la verità così schiaffata in faccia, ma devo farcela", si sfoga. "Mi fa male, ma purtroppo devo stare male per stare bene".

Gabriela si lascia andare con il single Fouad

Da questo momento il percorso di Gabriela subisce un cambio di rotta inaspettato. Davanti al falò, Giuseppe scopre un atteggiamento indesiderato da parte della sua fidanzata, che nel frattempo si è lasciata andare alla conoscenza con il single Fouad. I due, durante una serata, decidono di allontanarsi dal gruppo per andare in spiaggia a guardare le stelle, ma ben presto preferiscono spostarti in villetta, dove le telecamere non possono mostrare tutto. "Io lo so come va a finire, stiamo facendo una ca*ata", le suggerisce il tentatore, ma Gabriela sembra non intenzionata a tornare indietro.

Chiusa in camera con Fouad, Gabriela sembra proprio lasciarsi andare a baci appassionati con il single, stando agli audio che si percepiscono dai microfoni che indossano. Giuseppe si sente molto agitato, tanto che Filippo è costretto ad intervenire, a tranquillizzarlo prima che possa continuare la visione dei video. Ormai è chiaro quel che sta succedendo porte chiuse. "Mi viene da vomitare", commenta Giuseppe. "Che ci sto a fare qui?", si sfoga. "Voglio il falò di confronto immediato". Gabriela accetterà di incontrarlo?