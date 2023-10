Perla Vatiero di Temptation Island: “Io e Mirko Brunetti non torneremo insieme. Igor? Ci sentiamo” Rispondendo ad alcune domande su Instagram, Perla Vatiero è tornata a parlare del rapporto con Mirko Brunetti, con cui ha partecipato a Temptation Island: “Non torneremo insieme, è un capitolo chiuso della mia vita”. Poi su Igor Zeetti, con cui ha recentemente annunciato la rottura: “Ci sentiamo, sta passando un periodo no”.

A cura di Elisabetta Murina

Perla Vatiero è tornata a parlare del rapporto con Mirko Brunetti. I due sono entrati come coppia a Temptation Island 2023, da dove però sono usciti separati: lei con il tentatore Igor Zeetti e lui con Greta Rossetti. Ora, però, pare che entrambe le frequentazioni siano arrivate al capolinea. Che ci sia la possibilità per un ritorno di fiamma tra i due ex protagonisti del programma condotto da Filippo Bisciglia?

Perla Vatiero e Mirko Brunetti: in che rapporti sono ora

Via Instagram, Perla ha risposto ad alcune domande dei fan riguardanti il rapporto con Mirko. Uno di loro le ha chiesto: "Ti manca? Secondo me prima o poi tornerei insieme ne sono certa". L'ex volto di Temptation Island ha spiegato che esclude del tutto il ritorno di fiamma e che considera il ragazzo un capitolo chiuso della sua vita, nonostante ammetta di averlo sentito più volte:

Mi dispiace deludere le vostre aspettative ma tra me e Mirko non ci sarà assolutamente un ritorno. Lo escludo totalmente! Ormai abbiamo vite diverse. Siamo cambiati entrambi e ad oggi non ci potrei condividere più nulla… È vero ci siamo sentiti e abbiamo parlato tanto. Ne avevamo bisogno entrambi, ma non abbiamo alcun rapporto! L'affetto nonostante tutto ci sarà.

Perla svela in che rapporti è con l'ex Igor Zeetti

Recentemente, Perla e Igor hanno annunciato la fine della loro frequentazione per "equivoci e incomprensioni caratteriali", dopo alcuni mesi in cui hanno approfondito la loro conoscenza, lontano dalle telecamere del programma. Anche se non provano più niente uno per l'altra, la ragazza fa sapere di esserci per lui, che ha fatto sapere di doversi operare a seguito di una frattura: "Ci sentiamo, sì, sta attraversando un periodo no. E come avevo detto anche a voi, io per lui ci sarò sempre! Gli voglio un bene dell'anima nonostante tutto".