Infortunio per Igor Zeetti, ex di Perla Vatiero di Temptation: “Brutta frattura, devo operarmi” Igor Zeetti, tentatore di Temptation Island ed ex fidanzato di Perla Vatiero, si è infortunato durante una partita di calcio. Con una storia Instagram, il ragazzo ha fatto sapere di essersi fratturato un dito della mano e di doversi presto sottoporre a un’operazione.

A cura di Elisabetta Murina

Infortunio per Igor Zeetti. L'ex tentatore di Temptation Island, che da poco ha annunciato la fine della sua storia con Perla Vatiero, si è fratturato un dito della mano sinistra e dovrà sottoporsi a breve a un intervento. La notizia con un messaggio sul suo profilo Instagram.

Il messaggio di Igor Zeetti

Igor Zeetti ha fatto sapere di essersi infortunato durante una partita di calcio. "Una brutta frattura pluriframmenteria al dito medio della mano sinistra", ha raccontato l'ex tentatore di Temptation Island. Nonostante questo, ha portato a termine la gara senza arrendersi. Tuttavia, la sua condizione rende necessaria un'operazione in tempi brevi: "Domani purtroppo dovrò operarmi, sperando in una buona riuscita, ma ormai voi che mi conoscete sapete quale è il mio motto: "Quello che oggi è problema domani è na ‘stro…". Il ragazzo è comunque ottimista e ha ringraziato tutti coloro che gli hanno mandato messaggi di supporto.

La fine della storia con Perla Vatiero

Igor Zeetti ha partecipato all'ultima edizione di Temptation Island tra i single. Qui, ha iniziato ad avvicinarsi a Perla Vatiero, nel programma con l'allora fidanzato Marko Brunetti. I due sono usciti separati dal villaggio delle tentazioni e, una volta fuori, Perla e Igor hanno iniziato a frequentarsi. Una storia che, però, è durata solo qualche mese. Di recente, infatti, l'ex tentatore ha ufficialmente annunciato la fine del loro rapporto, parlando di equivoci e incomprensioni caratteriali, legati anche alla distanza: "Le cose succedono. I presupposti per una storia bellissima c'erano tutti ma la distanza e i diversi impegni professionali non hanno permesso di viverci, mettendo in risalto ancor di più equivoci e incomprensioni caratteriali che ci hanno reso incompatibili. Purtroppo l'amore non può essere part time".