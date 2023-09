Perla Vatiero rivede l’ex Mirko e poi ufficializza la storia con Igor: “Correrò qualsiasi rischio” Dopo il confronto con l’ex fidanzato Mirko Brunetti a Uomini e Donne, Perla Vatiero ufficializza la sua storia con Igor Zeetti: “Non è stato facile starmi accanto ma non hai mai rinunciato a me”.

A cura di Stefania Rocco

Dopo il confronto con l’ex fidanzato Mirko Brunetti (accompagnato dall’attuale fidanzata Greta Rossetti), Perla Vatiero ha ufficializzato la sua relazione con Igor Zeetti. La bella ex protagonista di Temptation Island sembrerebbe avere messo la parola fine sulla sua vecchia relazione, un legame durato 5 anni e finito male, tra scambi di accuse reciproci e un confronto avvenuto solo di fronte alle telecamere. Ma Perla e Mirko avrebbero entrambi voltato pagina. Vatiero, in particolare, dimostra di volere pensare solo al suo futuro. Un futuro che al momento comprende l’ex tentatore conosciuto durante la sua esperienza nel reality dei sentimenti di Canale5.

Il primo post di Perla Vatiero accanto a Igor Zeetti

Dopo avere pubblicato una foto scattata con Igor, Perla ha ufficializzato il loro legame raccontando che il tentatore, conosciuto nel villaggio in Sardegna che ha fatto da cornice alle registrazioni di Temptation Island, è riuscito a conquistarsi poco a poco la sua fiducia: “A piccoli passi sei entrato nella mia vita senza che me ne accorgessi, grazie alla tua simpatia e al tuo sorriso contagioso che illuminavano quei giorni al villaggio in cui vedevo solo nero. Ritornati alla quotidianità, non è stato facile affrontare la realtà, non è stato facile starmi vicino e subire i miei sbalzi d’umore, ma tu non hai mai rinunciato a me e mi sei rimasto accanto, facendomi superare le mie paure sull’aprirmi, sul lasciarmi andare, sul fidarmi. Grazie perché tutte le volte in cui mi chiudevo in me stessa, tu eri lì ad aprire uno spiraglio. Oggi voglio correre qualsiasi rischio con te, perché la paura di perderti aumenta e perché so che, comunque andrà, ne sarà valsa la pena”.

Igor conferma il legame con Perla, la replica al post

Sotto il post pubblicato da Perla, Igor ha confermato i sentimenti che fin dall’inizio aveva ammesso di provare per lei: “Sono arrivato sull’isola per gioco, senza sapere cosa mi aspettasse e con grande scetticismo. Oggi posso dire che si è rivelata la mia fortuna più grande, la fortuna di aver incontrato la donna più matta, dolce e sensuale del mondo. La tua bellezza non sta soltanto in quello che gli occhi vedono, ma in quello che tu rappresenti per me. Sincera e vera, anzi verace come pochi in questa società priva di valori. Il tempo ci sarà complice e saprà raccontare quello che i nostri cuori hanno provato fin da subito. Perlina mia non cambiare mai, ma in cuor mio ti ho scelto perché so già che non lo farai”.