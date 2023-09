A Uomini e Donne Perla si confronta con Mirko dopo Temptation: “Vergognoso, Greta la sua priorità” Perla Vatiero e Mirko Brunetti si sono confrontati per la prima volta dopo la fine di Temptation Island. Nello studio di Uomini e Donne con i rispettivi nuovi partner, hanno spiegato perché non c’è stato un confronto tra loro e in che rapporti sono rimasti.

A cura di Elisabetta Murina

Nello studio di Uomini e Donne, Perla Vatiero e Mirko Brunetti si confrontano per la prima volta dopo la fine di Temptation Island. L'ormai ex coppia è uscita separata dal programma di Filippo Bisciglia e ha preso strade diverse: il ragazzo è ora fidanzato con la tentatrice Greta Rossetti, mentre la ragazza è legata a Igor. Tutti e quattro sono stati ospiti in studio nella puntata dell'11 settembre.

Il confronto tra Perla e Mirko a Uomini e Donne

Perla e Mirko non si sono più visti dopo l'incontro con Filippo Bisciglia a un mese dalla fine di Temptation Island. Nello studio di Uomini e Donne, quindi, si incontrano per la prima volta e arrivano con i rispettivi nuovi partner, Igor e Greta. Appena entrata in studio, Perla stringe la mano alla ragazza e poi saluta l'ex fidanzato.

Maria De Filippi cerca di capire il motivo per il quale non hanno avuto un confronto dopo il programma. Mirko spiega che si sono sentiti telefonicamente, ma non si sono parlati faccia a faccia per una ragione precisa: "Lei ha continuato a fare quello che faceva nel villaggio e prima durante la relazione, cioè sminuirmi. Io ero sempre il problema della relazione". Ora lui e Greta vivono felici la loro relazione: "Non ci siamo mai staccati un giorno. Su dove vivere, ci stiamo lavorando. Con lei sto bene, ritrovo pace e serenità. A Temptation mi sono accordo che non ero più innamorato di Perla".

La versione di Perla sul mancato faccia a faccia con Mirko

Perla racconta la sua versione dei fattI spiegando di essersi presa del tempo per se stessa prima di buttarsi in una relazione con Igor. L'ex protagonista di Temptation Island ritiene "brutto" il fatto che tra lei e Mirko non ci sia stato un confronto e che lui sia corso subito da Greta:

Dopo il programma ho fatto una vacanza con la mia amica, mi sono presa del tempo per me. Io non potevo buttarmi in una relazione. Per me è una cosa vergognosa il fatto di non avere avuto un confronto dopo cinque anni di relazione e quattro di convivenza. Non c'è stato perché lui, nel momento in cui siamo tornati dal villaggio, ha raggiunto fin dal primo momento la persona con cui si stava frequentando. La sua priorità non è stata prendersi del tempo e andare dalla sua famiglia, ma da lei.

Mirko però non la vede nello stesso modo e crede che le loro priorità siano state diverse:

Se a lei faceva bene stare con la sua famiglia ben venga, a me faceva stare bene stare con Greta, non è una questione di priorità. Non avrei mai fatto il confronto dopo quattro giorni che siamo usciti, anche io mi sono preso del tempo e per me il tempo era stare con Greta. Sei falsa Perla. Al telefono con le parole sei andata tanto oltre. Per me ora è una persona con cui ho condiviso tanto, provo del bene, vedo in maniera diversa quello che abbiamo vissuto.

Perla ha ribadito di non essere una persona falsa e di non provare gelosia nei confronti di Greta, ma di essere infastidita per la mancanza di rispetto: "Falsa a me non lo dici, sai che non lo sono e una persona più vera di me non la troverai mai. La tua priorità è un'altra ragazza con cui hai passato 20 giorni, con me hai passato cinque anni. Non provo gelosia perché sta con un'altra ragazza, la mancanza di rispetto mi dà fastidio".