Greta Rossetti: “Come stanno le cose con Mirko. Perla? Sono sicura di me a livelli estremi” Greta Rossetti smentisce le indiscrezioni secondo le quali la sua storia con Mirko Brunetti, conosciuto a Temptation Island, sia finita. E sul confronto con Perla Vatiero aggiunge: “Inesistente, sono sicura di me a livelli estremi”.

A cura di Stefania Rocco

Greta Rossetti, attuale fidanzata di Mirko Brunetti, smentisce le indiscrezioni secondo le quali la storia con il compagno conosciuto a Temptation Island 2023 sia finita. Le voci a proposito di una rottura tra i due si erano diffuse dopo che la modella era stata beccata in compagnia di Eugenio Colombo, suo ex fidanzato. Via Instagram, Greta fa chiarezza provando a contenere le voci – alcune delle quali fuori controllo – a proposito di una prematura separazione dal fidanzato conosciuto solo da qualche mese.

Greta Rossetti: “Mirko e io stiamo insieme, diversamente lo direi”

Greta, rispondendo alle domande dei follower a proposito della presunta volontà di tenere nascosta una eventuale separazione da Mirko, ha spiegato: “Ormai mi hanno associato pure a….non lo so! Non voglio dire cavolate. A chiunque! Secondo voi, avrei problemi a dire che non sto con una persona? Se non stessi con Mirko vi direi ‘ragazzi, con Mirko è finita!’. Che problemi avrei a dirvelo? Cosa vi porta? Che problemi avete? Vi rilassate un po’? Stiamo insieme? Sì, stiamo insieme. Quando ci lasceremo, magari no, saremo sempre insieme. Semmai ci lasceremo, sarò la prima a dirvelo. State tranquilli. Vi agitate, veramente. Tranquilli, io non nasconde niente. Non ho peli sulla lingua”.

Il confronto inesistente con Perla Vatiero

Greta ne approfitta, inoltre, per smentire il confronto, che ritiene inesistente, con Perla Vatiero, ex fidanzata di Mirko alla quale è stata più volte accostata. Dopo le schermaglie social, Rossetti sostiene di non provare alcun sentimento nei confronti di quella che non considererebbe nemmeno una rivale:

