Temptation Island, botta e risposta sui social tra Perla e Greta: “Parli solo di me” Tra la salernitana classe ’98 e l’ex tentatrice non scorre buon sangue. Stavolta, al centro delle polemiche, un video postato da Perla su Tik-tok e indirizzato al suo ex. La reazione dell’attuale fidanzata di Mirko non ha tardato ad arrivare: “Fai la superiore, ma so che pensi a me”

A cura di Sara Leombruno

La coppia formata da Perla Vatiero e Mirko Brunetti è stata tra le più seguite nel corso dell'ultima edizione di Temptation Island. I due hanno deciso di lasciare separati il celebre programma condotto da Filippo Bisciglia, ma sono rimasti al centro dei gossip del web anche dopo la fine dello show. Stavolta, ad accendere le polemiche, è stato un video pubblicato su Tik-tok dalla salernitana classe '98, indirizzato all'ex tentatrice e attuale fidanzata di Mirko, Greta Rossetti. Quest'ultima era stata avvistata di recente con la sua ex fiamma, Eugenio Colombo, cosa che aveva portato i fan a ipotizzare la fine della relazione tra lei e Mirko. Di tutta risposta, Perla ha postato un video commentando la situazione. "Quando tutti mi ripetete che la loro relazione è finita", ha scritto, lasciando intendere di non essere minimamente interessata alla cosa.

Il botta e risposta sui social

Subito dopo il video sono stati centinaia i commenti dei followers, tra chi ha apprezzato la ragazza per il coraggio che ha avuto di voltare pagina, come lei dice, e chi invece crede che Perla si comporti così solo per far parlare di sé, quando in realtà è ancora interessata al suo ex. Tra questi c'è anche la Rossetti, che ha risposto alla frecciatina a lei indirizzata con un video altrettanto esplicito: "Quando vogliono far finta di essere superiori ma non fanno altro che parlare di te", ha scritto, aggiungendo come didascalia "So che pensi a me".

Anche in questo caso il gesto non è passato inosservato, e la campana ha deciso di controbattere alle accuse con un nuovo video, aggiungendo in sottofondo una canzone napoletana in cui fa capire di non aver mai rivolto a Greta le attenzioni che lei decanta.

Perla Vatiero, la relazione con il tentatore Igor procede a gonfie vele

Così come Mirko, anche Perla ha continuato fuori dal programma la conoscenza con un tentatore, iniziata durante il soggiorno agli Is Morus Relais. Si tratta di Igor Zeetti. La conferma che i due fossero ufficialmente una coppia è arrivata direttamente dalla diretta interessata, e anche stavolta all'insegna dei social, dopo aver pubblicato un video mentre bacia l'ex tentatore, raccontando ai suoi fan di averlo presentato a sua sorella.