Francesca Sorrentino dopo Temptation Island: “Voglio bene a Manuel, ma devo ritrovare la felicità” Francesca Sorrentino dopo Temptation Island è tornata sui social. Con un post ha ringraziato i fan e anche il suo ormai ex fidanzato, “nel bene e nel male è una persona a cui ho voluto e voglio bene”. Oggi è alla ricerca della serenità: “Devo ritrovare la mia felicità”.

A cura di Gaia Martino

Francesca Sorrentino a Temptation Island è riuscita a liberarsi di un amore che non la rendeva più felice. Dopo il percorso nel villaggio delle tentazioni ha trovato il coraggio di separarsi definitivamente dall'ormai ex fidanzato Manuel Maura che, nel corso della loro relazione durata circa due anni, l'ha lasciata più volte per godersi la sua libertà, tradendola. Dopo il falò ha incontrato nuovamente Manuel ma la sua voglia di ritrovare se stessa è ancora forte. "Ad oggi tutto ciò che cerco è la serenità, circondata dalle persone che mi amano e dal lavoro, e forte dell’unica vera ragione di questo percorso; ritrovare la mia felicità", le parole in un nuovo post Instagram.

Le parole di Francesca Sorrentino dopo Temptation Island

"È giunto alla fine un viaggio, per me, significativo. Sono entrata impaurita e ne sono uscita con delle consapevolezze, che mi hanno cambiata, come mai avrei immaginato": così comincia il lungo messaggio social aggiunto poche ore fa da Francesca Sorrentino, uscita da Temptation Island da single. L'ex fidanzata di Manuel Maura ha raccontato di aver instaurato un rapporto speciale con tutti i compagni di viaggio che l'hanno accompagnata in questa avventura televisiva: "Voi siete state il mio faro in ogni momento buio di questo percorso, mi avete dato forza e mi avete supportata". Tra i ringraziamenti, ha citato anche l'ormai ex "perché nel bene e nel male, è una persona a cui ho voluto e voglio bene. Una storia può finire, ma bisogna avere rispetto, non servono attacchi mediatici e offese". Si è poi rivolta a chi ha criticato il suo percorso e il suo carattere, "Potrei replicare a ogni singola cosa che ho letto, ma purtroppo la compassione che provo per voi supera persino l’invidia che avete dimostrato" ha continuato prima di sottolineare che l'unica cosa che cerca oggi è la serenità:

Ad oggi tutto ciò che cerco è la serenità, circondata dalle persone che mi amano e dal lavoro, e forte dell’unica vera ragione di questo percorso; ritrovare la mia felicità.

Il confronto con Manuel dopo la fine del programma

Francesca e Manuel dopo il programma si sono rivisti per un ultimo confronto. Lei a Filippo Bisciglia e al pubblico di Canale5 ha raccontato dell'incontro e della sua voglia di ricominciare da capo, da sola, la sua nuova vita: