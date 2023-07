Temptation Island, Manuel dopo il falò: “L’ho persa per sempre”, Francesca: “Era giusto così” Dopo il falò di confronto nella puntata di lunedì 24 luglio di Temptation Island, Francesca Sorrentino e Manuel Maura, parlano delle loro impressioni dopo la chiusura. Francesca sostiene di aver fatto la scelta giusta, lui comprende di averla persa per sempre.

Dopo la puntata di lunedì 24 luglio di Temptation Island, in cui si è assistito ad un intenso falò di confronto tra Francesca Sorrentino e Manuel Maura, i due ex fidanzati si lasciano andare ad un ulteriore sfogo davanti alle telecamere e separatamente parlano delle loro emozioni. Entrambi sono giunti alla conclusione di non far convergere le loro strade, ma la prima ad averne una cristallina certezza è stata Francesca, seguita a ruota dal suo ex.

La consapevolezza di Francesca dopo il falò

Le parole di Francesca sono precise, cariche del dolore della consapevolezza, ma allo stesso tempo brillanti per la risolutezza con cui ha scelto di allontanarsi da un amore che, da tempo, non era più tale, come lei stessa ha ammesso:

Mi sono ritrovata di fronte una persona con cui non mi sentivo in contatto. Mi stavo rovinando dietro questa relazione, ogni giorno mi sentivo scaricata di energie, risucchiata. Da quando uscirò da qui in poi, penso che mi devo perdonare tante cose che io ho accettato in questo rapporto. Quando vedevo un'attenzione, una premura in più mi sentivo strana perché io non ero abituata a quello. Mi devo perdonare un po' di cose perché la anormalità era diventata per me la normalità, io confondevo per amore, anche se forse pure da parte mia non lo era più.

L'esperienza di Temptation Island le ha fatto comprendere che, in effetti, l'unico modo per riprendersi da una storia che l'ha sfibrata è quello di ricostruire se stessa, prima che pensare ad un nuovo ipotetico amore: "Non ho voglia di dedicarmi ad altre persone o trovare subito una persona tampone, ma devo stare prima bene io con me stessa. Mi sono un po' annullata per questa persona, mi devo un attimo ritrovare". Francesca non nasconde la sua tristezza e il dolore, dicendo apertamente:

In questo momento sto male, è normale stare male, perché comunque ho appena detto addio ad una persona che ha fatto parte della mia vita, seppure sbagliata, seppure si è comportata male, è comunque una persona che ha fatto parte della mia vita, però dall'altra parte non si poteva fare scelta più giusta. Per una volta non mi sono lasciata calpestare, ma sono stata io a prendere la decisione, poi che anche lui sia arrivato alla consapevolezza che dovevamo stare separati, sono contenta per lui, ma non mi interessa è giusto così.

Le parole di Manuel dopo il falò

D'altro canto, Manuel, ha accusato un colpo che non pensava sarebbe arrivato, anche perché il primo impatto con Francesca è stato per lui piuttosto forte: "Rivedere Francesca, appena l'ho vista ho capito che era incazzata, perché la conosco. Non ti nego che comunque è stato bello rivederla, non posso negare questa cosa". Il percorso nel villaggio dei fidanzati è stato importante anche per lui, perché è riuscito a chiarire cos'è che in quella relazione non gli stava più bene: "Era un puzzle che dovevo riempire, ho riempito tutto perché ho pensato a 360 gradi quale potesse essere la soluzione più giusta per me e per lei. Facendo un bilancio la cosa che a me mancava di più era la mia libertà". La fase finale del falò, però, è stata difficile da digerire, perché Manuel ha avuto ben chiara una cosa: