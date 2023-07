Daniele De Bosis e Vittoria Egidi dopo Temptation Island: si sono lasciati, cosa è successo Daniele De Bosis e Vittoria Egidi dopo Temptation Island 2023 si sono lasciati. La coppia ha partecipato alla puntata finale del reality dei sentimenti, andata in onda il 31 luglio, per informare il pubblico su cosa è successo un mese dopo la fine del programma: “…..

Daniele De Bosis e Vittoria Egidi dopo Temptation Island 2023 si sono lasciati. La coppia ha partecipato alla puntata finale del reality dei sentimenti, andata in onda il 31 luglio, per informare il pubblico su cosa è successo un mese dopo la fine del programma. L'avvicinamento di Daniele alla single Benedetta Pascali e di Vittoria al single Edoardo Corianò ha portato a reazione estreme dentro i rispettivi villaggi: lui, furioso perché la fidanzata era entrata nella casa dei single senza telecamere, lei altrettanto per le troppe effusioni, che l'hanno spinta a richiedere un falò di confronto.

Daniele e Vittoria un mese dopo Temptation: cosa è successo

I ragazzi si sono presentati davanti Filippo Bisciglia separati, spiegando la scelta di non stare più insieme. La prima a raccontare il post Temptation è stata Vittoria:

Mi sto abituando a questa nuova vita. Voglio specificare perché io volevo un figlio da lui perché lo amo, non perché sento una scadenza. Lui non so se mi ha perdonata, forse mi ha capita, questo non lo so. Non è stato facile il fuori. Ci siamo visti a casa, ci siamo parlati, io mi sono scusata, ho fatto un percorso con una sorta di astio dentro, mi sarei dovuta fermare prima. Ad oggi la nostra situazione non è cambiate. Facciamo fatica a comunicare, abbiamo delle differenze caratteriali evidenti.

Diverse, invece, sono le parole di Daniele per cui la separazione è definitiva:

Sono stato veramente male, sono stato dieci giorni senza allenarmi niente. Ogni giorno che passa cerco di stare sempre meglio. Però piano, piano lo supererò. Sono profondamente deluso, non mi aspetto che arrivasse a tanto. Spesso capita che mi scrive, la perdita è definitiva, non è momentanea. La cosa è ancora fresca, quattro anni di storia in un mese non si scordano così facilmente. Mi auguro di rialzarmi più forte di prima e riprendere in mano la mia vita.

Il falò di confronto: cosa dissero alla fine del programma

Durante il falò di confronto, Vittoria aveva ammesso le sue colpe dicendo di aver sbagliato a lasciarsi andare con il single Edoardo, da cui aveva provato a ricevere le attenzioni che proprio il suo fidanzato le aveva fatto mancare in questi anni. Mentre Daniele, dal canto suo, pur essendosi avvicinato a alla single Benedetta non si era mai spinto così oltre e ha sottolineato come, invece, sia sempre stato in attesa di un riscontro da parte di Vittoria che, però, stentava ad arrivare. Il 33enne ha ribadito più volte di essere deluso: "Non mi aspettavo arrivassi a questo, sono cose che non si perdonano, sono molto deluso".