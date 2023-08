Mirko Brunetti e Greta insieme dopo Temptation, le prime foto di coppia: “I tuoi occhi, la mia cura” Dopo Temptation Island, Greta Rossetti e Mirko Brunetti hanno proseguito la loro conoscenza e un mese dopo il termine del programma hanno confessato a Filippo Bisciglia di essere innamorati. Sui social sono comparse le prime foto di coppia con il tatuaggio in bella vista. Si sono tatuati sul braccio la scritta “I tuoi occhi, la mia cura”.

A cura di Gaia Martino

Mirko Brunetti dopo Temptation Island, programma al quale aveva preso parte con l'ormai ex Perla Vatiero, continua a frequentare Greta Rossetti, la single conosciuta nel villaggio delle tentazioni. Ieri sera, nell'ultima puntata del programma, i due protagonisti dell'edizione hanno raccontato di essere innamorati: in segno del loro amore si sono fatti anche un tatuaggio di coppia con la scritta "I tuoi occhi, la mia cura". Su Instagram, dopo l'annuncio ufficiale in tv, hanno condiviso il loro primo post con le foto insieme.

Le prime foto social di Greta e Mirko

Mirko Brunetti e Greta Rossetti dopo l'ultima puntata di Temptation Island hanno condiviso le prime foto di coppia sui loro profili social. "I tuoi occhi, la mia cura" è la didascalia del post condiviso su Instagram a corredo di diverse immagini mentre si baciano.

I due nell'ultimo appuntamento del programma andato in onda ieri sera, 31 luglio, a Filippo Bisciglia hanno confessato di essere innamorati l'uno dell'altra: "Siete speciali, grazie a tutti per i meravigliosi messaggi" ha poi scritto lei a corredo di una stories che li ritrae in ascensore.

Mirko Brunetti con Greta Rossetti un mese dopo la rottura da Perla

A Filippo Bisciglia Mirko Brunetti e Greta Rossetti hanno confessato di aver voltato pagina dopo Temptation Island. "Bisogna sempre seguire le nostre sensazioni" ha dichiarato lui che ha ritrovato la felicità con la single conosciuta nel villaggio. "Lui è meraviglioso, è assoluto, è una persona completa. Ha tutti gli aggettivi positivi che una persona può avere. È venuto da me, gli ho fatto conoscere la mia famiglia. Ci basta uno sguardo per capirci. Io sono innamorata folle, pazza" ha continuato lei prima di mostrare il suo braccio con il tatuaggio di coppia che ha fatto insieme a Mirko. "Fuori abbiamo trovato conferma nel nostro sentimento" ha concluso Mirko.